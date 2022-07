Hành trình phá án: Bé gái 11 tuổi bị bắt cóc, sát hại rồi chôn xuống cát

Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an tổ chức truy bắt thủ phạm. Qua phân tích các tài liệu thu thập được, Cơ quan Công an nhận định, thủ phạm phải có mối quan hệ với gia đình nạn nhân và thông thuộc địa bàn thì mới có thể bắt cóc được N.. Bởi N. đã 11 tuổi, nếu không quen biết thì thủ phạm không dễ dụ dỗ được nạn nhân.