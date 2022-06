Hành động 'ngã ngửa' của tài xế ô tô khi thấy xe máy dựng giữa đường

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại sự việc xảy ra tại một con ngõ nhỏ vào tối muộn ngày 6/6. Theo clip, chiếc ô tô đỏ đang di chuyển chậm vào ngõ. Lúc này, có một xe máy dựng đỗ dưới lòng đường, trước cửa nhà dân. Vị trí của chiếc xe máy khiến ô tô không thể di chuyển thêm vào sâu bên trong ngõ.

Thấy vậy, người tài xế trên ô tô liền bước xuống, dắt xe máy lên vỉa hè. Nhưng có lẽ do xe máy đã khóa cổ cẩn thận, nên anh này không thể đưa chiếc xe lên sát cửa nhà dân.

Bất ngờ hơn, tài xế ô tô lúc đó xô đổ luôn chiếc xe máy khiến nó ngã nghiêng rồi quay đầu lên xe ô tô lái đi mất.

Clip sau khi được chia sẻ trên MXH nhận nhiều bình luận từ dân mạng. Một số người không đồng tình với cách hành động của tài xế ô tô khi đã xuống tận nơi để dắt xe còn đẩy đổ xe người khác như vậy. "Hành động như vậy thì cũng bằng hòa, tưởng xuống đưa xe lên vỉa hè xong lại xô đổ xe là không văn minh rồi" - một người viết.

Nhưng nhiều người cũng cho rằng ý thức của chủ nhân xe máy cũng tồi vì dựng xe giữa đường trong con ngõ hẹp như vậy là thiếu ý thức.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn