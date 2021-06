Hãng xe điện Tesla tiếp tục triệu hồi xe do lỗi liên quan tới dây an toàn và phanh

Thành tích ấn tượng về các sự cố của Tesla đã bị suy giảm một chút trong vài tuần qua. Sau nhiều vụ tai nạn được cho là do hệ thống lái tự động (hoặc ít nhất là do người lái sử dụng sai hệ thống), vì vậy, hai tổ chức thử nghiệm đã tước bỏ giải thưởng mẫu xe an toàn nhất của Model 3.

Và mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn khi Tesla công bố thêm các đợt triệu hồi an toàn cho Model 3 và Model Y chỉ vài ngày sau khi các mẫu xe tương tự bị triệu hồi do lỗi liên quan tới hệ thống phanh.

Trong khoảng thời gian này, các vụ triệu hồi mới nhất liên quan đến vấn đề dây an toàn của xe. Đợt triệu hồi đầu tiên áp dụng cho 5.530 xe Model 3 được sản xuất trong khoảng thời gian 2018-2020 và Model Y năm 2019-2021 do các dây buộc cố định đai vai của ghế trước vào trụ B không được gắn đúng cách. Đợt triệu hồi thứ hai áp dụng cho 2.166 chiếc Tesla Model Y được sản xuất từ ​​năm 2019 - 2021 do có khả năng dây đai an toàn bên trái và bên phải hàng ghế thứ hai không được gắn đúng cách.

Nguyên nhân là do công nhân không vặn dây an toàn vào đúng vị trí hoặc kiểm tra đúng các thông số kỹ thuật đã được đáp ứng sau khi cài dây an toàn. Tuy nhiên, Tesla cũng lưu ý rằng không có bất kỳ ghi nhận tai nạn hay thương tích nào liên quan đến việc thu hồi và tuyên bố thêm rằng họ sẽ thay thế các chốt để xác nhận rằng chúng được bảo đảm theo đúng thông số kỹ thuật. Ngoài ra, trong trường hợp không chắc chắn rằng các ren lỗ ở trụ B và / hoặc vòng trên được tìm thấy trong quá trình kiểm tra, Tesla Service sẽ sửa chữa các ren lỗ và/hoặc thay thế vòng trên.

Theo Tesla, dấu hiệu cho thấy xe có thể gặp vấn đề với dây an toàn là tiếng ồn bất thường. Hiện, Tesla đã đưa ra thông báo trên trang website của Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA).

Chỉ 2 ngày trước, 5.974 chiếc xe Model 3 & Model Y được xác định có khả năng bị lỏng bu lông xung quanh kẹp phanh. Điều này có thể gây ra mất áp suất trong lốp xe ô tô và ảnh hưởng đến hiệu suất và sự an toàn của xe./.

Tác giả: CTV Hiếu Nguyễn

Nguồn tin: vov.vn