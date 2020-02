Your browser does not support the video tag.

Hàng Trung Quốc vắng bóng, chocolate Việt “cháy” hàng mùa Valentine

Trước mùa Valentine khoảng 2 tuần là thời điểm chocolate được bán ngập tràn trên mạng xã hội. Thế nhưng năm nay, dường như mặt hàng này đang vắng bóng hơn nhiều so với mọi năm.

Chocolate Trung Quốc năm nay vắng bóng trên thị trường

Theo một đầu mối buôn bánh kẹo Trung Quốc là anh T. Trường (Thanh Xuân, Hà Nội) thì, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên hàng hoá nói chung đều không về được chứ không riêng gì các loại bánh kẹo.

“Các mặt hàng phục vụ dịp Valentine năm nay cũng ít hơn hẳn so với năm ngoái. Rất ít đầu mối có thể về được hàng dịp này”, anh Dũng thông tin.

Hàng handmade tăng số lượng đột biến

Đã kinh doanh chocolate vào dịp Lễ tình nhân nhiều năm, chị Đào Quý Phương (Văn Miếu, Hà Nội) năm nay rất bất ngờ vì số đơn hàng tăng gấp đôi so với năm trước.

Theo đó, từ đầu tháng 2, chị Phương đã được khách đặt hơn 100 hộp chocolate. Trong khi năm ngoái, số hộp chỉ khoảng 50 - 60. Cả mùa Valentine năm trước, chị cũng chỉ bán được khoảng gần 200 hộp. Nhưng đến thời điểm này, số lượng đã lên tới gần 300 hộp.

Việc tăng đột biến này theo chị Phương là do, năm nay nhiều người được nghỉ ở nhà do dịch bệnh, nên việc mua hàng online tăng nhiều hơn. Mọi năm số lượng mua hàng chỉ tăng từ ngày 9 - 10/2, nhưng năm nay đã có từ đầu tháng 2.

Cũng đang kinh doanh các loại quà tặng dịp Lễ tình nhân, chị Thu Trang (Hoàn Kiếm, Hà Nội) năm nay cũng ghi nhận số lượng đơn hàng tăng đột biến. Mặt hàng khách ưa chuộng mùa Valentine năm nay là chocolate mềm có kết hợp nhiều vị.

Chocolate mềm nhiều vị được ưa chuộng

“Một hộp khoảng 20 viên có giá dao động từ 150 - 300 nghìn đồng. Mức giá tương đương với các loại chocolate Trung Quốc, nhưng đều được làm từ nguyên liệu của Bỉ nên rất được khách yêu thích”, chị Trang cho biết.

Năm nay, người tiêu dùng không có nhiều lựa chọn nên các loại chocolate tự làm đang kinh doanh rất tốt.

Tác giả: Thế Hưng

Nguồn tin: Báo Dân trí