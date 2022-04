Hàng trăm quái xế ‘đại náo’ đường huyết mạch ở Bình Dương

Theo đó, vào chiều ngày 3/4, hàng trăm quái xế đã bất chấp nguy hiểm, dàn hàng ngang trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn đoạn qua phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương để bốc đầu, nẹt bô và so kè tốc độ.

Quái xế dàn hàng kín đường để đua xe

Chứng kiến sự việc trên, người đi xe máy đã phải nép vào lề đường để nhường đường cho các quái xế. Những phương tiện là ô tô thì không thể vượt lên vì nhóm này đã dàn hàng ngang không cho ô tô vượt lên. Sự việc diễn ra vào ngày chủ nhật khiến nhiều người đi đường cảm thấy khiếp sợ.

Clip: Hàng trăm quái xế tổ chức đua xe trên đường Mỹ Phước Tân Vạn

Được biết, đây không phải là lần đầu nhóm đua xe ngang nhiên tổ chức mà tình trạng này thường xuyên diễn ra trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cũng đã tăng cường tổ chức tuần tra và phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tham gia đua xe trong thời gian gần đây. Tuy nhiên tình trạng đua xe trái phép vẫn không có dấu hiệu giảm xuống.

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền phong