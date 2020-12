Hàng trăm hộ dân “đánh đu” tính mạng trên cầu Giằng Xay chỉ còn 1 mố

Người dân thôn Hồng Thịnh "đánh đu" tính mạng qua cầu Giằng Xay

Sáng 1/12, PV Báo Giao thông có mặt tại cầu Giằng Xay (thuộc địa phận xóm Hồng Thịnh, xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Theo ghi nhận, cầu nằm ngay đầu tuyến đường vào xóm Hồng Thịnh (xã Thịnh Thành) và chạy sang xã Hồng Sơn của huyện Đô Lương nên lưu lượng người và phương tiện tương đối lớn.

Tuy nhiên, đã một tháng nay, chỉ có xe máy, xe đạp là phương tiện duy nhất đi được qua cầu này để vào làng và sang xã bên cạnh.

Nguyên nhân là do hoàn lưu bão số 9 hồi cuối tháng 10 vừa qua đã gây mưa lớn, kèm nước lũ dâng cao khiến một mố cầu bị vỡ, một phần đường dẫn lên cầu bị trôi. Mố cầu còn lại cũng bị nứt nẻ, hư hỏng và tách rời ra khỏi mặt cầu… gây chia cắt, cô lập hoàn toàn cho cả xóm Hồng Thịnh.

Video người dân thôn Hồng Thịnh "đánh đu" tính mạng qua cầu Giằng Xay

Nước rút, chính quyền và người dân địa phương đã dùng cọc tre đóng hai bên mố cầu bị trôi rồi đổ đất lên, tạo điều kiện cho xe máy, xe đạp đi qua.

Hiện mặt cầu bị nghiêng, nguy cơ cầu sập bất cứ lúc nào nhất là khi có mưa to nên chính quyền địa phương đã đặt biển báo cấm xe ô tô các loại.

Anh Diệp Kiếm Anh (người dân xóm Hồng Thịnh) cho biết: Đây là con đường duy nhất từ xóm đi lên trung tâm xã và giao thương với huyện Đô Lương. Nên dù biết là cầu đang đắp đất làm tạm nhưng hàng ngày người dân vẫn mạo hiểm đi qua. Nguy hiểm nhất là các em học sinh phải “đánh đu” tính mạng trên cây cầu có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Có cùng quan điểm, bà Phạm Như Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND xã Thịnh Thành khẳng định: Cầu Giằng Xay bị mưa lũ làm hư hỏng không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt người dân mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của địa phương.

Một mảng bê tông lớn ở mố cầu bị nước lũ cuốn trôi

“Toàn xóm Hồng Thịnh có hơn 200 hộ dân, trong xóm có 1 cơ sở sản xuất gạch không nung, hàng trăm héc ta rừng keo tràm của người dân, chưa kể đang cuối năm người dân có như cầu sửa chữa nhà cửa nhiều. Thế nhưng, cầu bị hư, xe ô tô tải không vào được nên mọi hoạt động sản xuất đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hiện tại xe ô tô muốn vào xóm Hồng Thịnh phải đi vòng qua Đô Lương, xa hơn đến 6km; hoặc đi vòng qua đường nội đồng, nhưng đây là đường đất lầy lội và phải qua tràn nước, ngày mưa không thể đi được”, bà Quỳnh nói.

Cũng theo bà Quỳnh, cầu Giằng Xay được xây dựng từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Hiện tại, để tránh tai nạn cho phương tiện mỗi khi lưu thông qua đây, xã tiến hành cắm biển cấm các loại xe ô tô qua lại cầu, đồng thời báo cáo lên cấp trên để có giải pháp xử lý.

“Về lâu dài, chúng tôi rất mong Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng lại chiếc cầu này để bà con yên tâm khi mùa mưa đến”, bà Quỳnh mong muốn.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi lại tại hiện trường:

Đây là con đường độc đạo vào xóm Hồng Thịnh xã Thịnh Thành - nơi có hơn 200 hộ dân đang sinh sống

Cầu bị nước lũ cuốn trôi mất 1 bên vào ngày 30/10/2020 (Ảnh tư liệu)

Sau khi nước rút, để có đường đi chính quyền và người dân địa phương đã dùng cọc tre đóng 2 bên rồi đổ đất lại

Cọc tre được đóng tạm thời, có thể bị nước cuốn trôi bất cứ lúc nào

Hiện mặt cầu đang bị nghiêng, phía đối diện cũng bị tách ra khỏi mố cầu, rất nguy hiểm

Mặt cầu bị tách ra khỏi phần mố cầu còn lại

Mố cầu này cũng đang bị nứt toác

