Hàng trăm con trâu, bò ở miền núi Nghệ An bị chết rét

Những ngày qua, nhiệt độ xuống thấp từ 5-6 độ C, gây ra rét đậm, rét hại, khiến cho hàng chục con trâu, bò ở huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An bị chết. Trong đó, xã Na Ngoi: 39 con, xã Nậm Cắn: 12 con, xã Huồi Tụ: 12 con, xã Keng Đu: 10 con,… Đa số những con trâu, bò bị chết do ở trong rừng không lùa về kịp để chống rét.

Hàng trăm con trâu, bò ở huyện miền núi Nghệ An bị chết rét

Lãnh đạo xã Na Ngoi cho biết: “Số trâu, bò bị chết rét chủ yếu là do bà con thả rông trong rừng. Mặc dù trước đó xã đã tuyên truyền vận động bà con triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho đàn gia súc, chủ động nguồn thức ăn để nuôi trâu, bò trong đợt giá rét nhưng một số hộ dân vẫn chưa chấp hành”.

Còn tại huyện Quế Phong, nhiệt độ giảm quá thấp khiến hơn 90 con trâu, bò bị chết (chủ yếu là bê, nghé). Trong đó, xã Nậm Nhóng bị chết 56 con trâu, bò, xã Quang Phong chết 5 con trâu, bò…

Chủ yếu số trâu bò chết do người dân thả rông trong rừng

Ông Phan Trọng Dũng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quế Phong cho biết: “Mặc dù huyện đã có công văn khuyến cáo các biện pháp phòng chống rét cho trâu bò đến người dân nhưng do tập quán chăn thả trong rừng nên khi nhiệt độ xuống thấp, trâu bò không kịp lùa về. Số lượng cụ thể, huyện đang chỉ đạo thống kê”.

Trước đó, để tránh những thiệt hại nặng nề cho đàn trâu, bò trong đợt rét này, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tuyên truyền để hội viên chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi. Đặc biệt, triển khai hoạt động may “áo ấm” cho trâu, bò để phòng tránh rét.

Mặc "áo ấm" cho trâu, bò

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An hỗ trợ 5 huyện miền núi cao gồm Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu và Quế Phong 4.000 chiếc áo ấm cho trâu, bò chống rét.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền Phong