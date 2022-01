Hàng tấn cá đổ trắng xóa trên cao tốc, camera phơi bày nguyên nhân: Tài xế "khóc thét"

Vào khoảng 10h30' sáng ngày hôm nay (4/1), những hình ảnh ghi lại hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã trở thành tâm điểm chú ý trên các diễn đàn chuyên về giao thông. Số đông dân mạng không khỏi tò mò về nguyên nhân và cảm thấy xót xa thay cho người tài xế ô tô tải.

Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường vụ tai nạn.

Cụ thể vào thời điểm trên, ô tô tải mang BKS: 19C-158.xx chở khoảng 2,5 tấn cá, di chuyển theo chiều từ Hà Nội đi Hải Phòng bất ngờ bị lật, nằm chắn ngang làn số 1, 2 trên cao tốc. Hàng tấn cá trên xe vương vãi, trắng xóa cả phần làn số 4, khiến các phương tiện qua đây gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân được xác định là do xe tải bất ngờ bị nổ lốp rồi bị lật. May mắn là sự cố không gây thiệt hại về người, ô tô tải bị vỡ kính chắn gió, hư hỏng phần đầu xe. Tuy nhiên nhìn hàng tấn cá đổ tràn xuống đường, tài xế không khỏi xót xa, "khóc thét".

Đoạn camera an ninh dưới đây đã "bắt trọn" được khoảnh khắc ô tô tải gặp sự cố trên cao tốc.

Khoảnh khắc ô tô tải nổ lốp, lật giữa cao tốc

Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc