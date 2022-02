Hàng nghìn con trâu bò chết rét, Nghệ An ra công điện khẩn

Trong tỉnh

Đợt rét đậm, rét hại mấy ngày qua khiến trâu, bò ở các huyện miền núi Nghệ An bị chết hàng loạt. Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do đói, rét và dịch bệnh gây ra cho đàn vật nuôi, Nghệ An đã ra công điện khẩn.