Hàng loạt giáo viên bị kỷ luật vì nhận trẻ vào học 'chui'

Ngày 27/11, UBND huyện Củ Chi cho biết, nơi đây đã ban hành quyết định xử lý sai phạm tại trường Mầm non Trung An 1. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện quyết định nghiêm khắc phê bình các cá nhân tại trường gồm: bà Nguyễn Thị Gái, nguyên hiệu trưởng nhà trường đã nghỉ hưu; bà Bùi Ngọc Minh, nguyên phó Hiệu trưởng; bà Cao Thị Hồng, phó hiệu trưởng và bà Hồ Anh Uyên, kế toán trưởng nhà trường. Ngoài ra, UBND huyện cũng quyết định phê bình nghiêm khắc với tập thể công chức, công nhân viên trường Mầm non Trung An 1 khi tiếp nhận va giữ 32 trẻ không đúng quy định.

Trường mần non Trung An 1 nơi tiếp nhận trẻ vào học không đúng độ tuổi và trái tuyến vừa bị xử lý.

Quyết định này được đưa ra sau khi có kết quả thanh tra của UBND huyện Củ Chi về những tố cáo của giáo viên Nguyễn Thị Đẹp về việc Ban giám hiệu trường này nhận trẻ vào học “chui” và cắt xén phần ăn của học sinh. Kết quả thanh tra cho thấy, bà Nguyễn Thị Gái- nguyên Hiệu trưởng trường này đã chỉ đạo một số giáo viên cho các cháu trái tuyến vào lớp nhưng không mở sổ sách theo dõi, cập nhật mà theo dõi bằng danh sách riêng; không xây dựng nội dung chi, định mức chi trong qui chế chi tiêu nội bộ, kế toán, thủ quỹ thực hiện theo chỉ đạo của hiệu trưởng; thủ quỹ thu tiền học phí và các khoản thu khác bằng tiền mặt, không xuất biên lai thu…

Cụ thể, 2016-2017: 4 trẻ; năm học 2017-2018: 7 trẻ; năm học 2018-2019: 10 trẻ và năm học 2019-2020: 11 trẻ. Số trẻ này được phụ huynh đóng học phí, tiền ăn nhưng Ban giám hiệu đã để ngoài danh sách các khoản thu trong suốt 4 năm qua.

Suất ăn của học sinh nghèo nàn ở trường này.

Ngoài ra, UBND huyện Củ Chi khẳng định, việc giữ trẻ không đúng qui định do bà Nguyễn Thị Gái- nguyên hiệu trưởng trường quyết định nhưng có thông qua Ban giám hiệu và Hội đồng sư phạm nhà trường.

“Sau khi được hội đồng chuyên môn thống nhất thực hiện theo chủ trương của bà Gái chỉ đạo giáo viên trường tiếp nhận trẻ vào lớp và thực hiện việc giữ trẻ trong 4 năm học. Theo đó, công tác thu chi tài chính liên quan tới việc giữ trẻ không đúng qui định được bà Gái giao cho bà Lê Thị Hiền, Thủ quỹ và bà Hồ Anh Uyên, kế toán nhà trường quản lý theo dõi dưới hình thức mở sổ theo dõi riêng bằng tập học sinh; không thực hiện quyết toán công tác thu, chi nguồn quỹ nêu trên theo qui định”- kết luận của UBND huyện nêu rõ.

Trước đó, cô Nguyễn Thị Đẹp - Giáo viên lớp Lá 2 của trường Mầm non Trung An 1 và một số giáo viên đã mạnh dạn tố cáo tới các cơ quan chức năng huyện Củ Chi nhận 32 trẻ ngoài danh sách với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Theo phản ánh của giáo viên, số trẻ ngoài danh sách này vẫn được nhà trường thu tiền học phí, tiền ăn nhưng nhà bếp không đăng ký khẩu phần ăn của trẻ ngoài danh sách này.

Tác giả: THANH QUANG

Nguồn tin: Báo Tiền Phong