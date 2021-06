Hàng chục học sinh, thiếu niên mang bom xăng để hỗn chiến

Ngày 26/6, đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã triệu tập 25 thanh thiếu niên, học sinh các trường THPT mang theo nhiều hung khí hỗn chiến với một nhóm thanh thiếu niên khác. Vụ hỗn chiến khiến 2 người bị thương.

Hàng chục học sinh và thanh thiếu niên bị triệu tập tại cơ quan công an (Ảnh: Nguyễn Đức).

Tất cả số thanh thiếu niên này đều trú tại TP Buôn Ma Thuột và đều từ 14-19 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 20/6, Phạm Hồng Trí (17 tuổi) cùng nhóm bạn đang ngồi chơi ở Quảng trường 10 tháng 3 (TP Buôn Ma Thuột) thì bị một nhóm thanh thiếu niên (khoảng 20 người) bắn ná cao su.

Thấy vậy, Trí đuổi theo và cãi nhau với Duy - một người trong nhóm bắn ná cao su. Sau đó, Trí nhận được tin nhắn hẹn nhau hỗn chiến ở vòng xoay đường Đông Tây giao đường Trần Quý Cáp (phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột).

Vụ hỗn chiến được kịp thời ngăn chặn, tránh hậu quả nghiêm trọng.

Đêm 21/6, nhóm Trí tập hợp tại điểm hẹn và mang theo dao rựa, bom xăng... chờ sẵn. Sau đó, phát hiện nhóm Duy mới chỉ có 4 người nên nhóm Trí xông tới tấn công. Vụ hỗn chiến khiến 2 người trong nhóm Duy bị thương tích.

Rất may thời điểm xảy ra hỗn chiến, Công an phường Tự An và đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột kịp thời phát hiện đến vây ráp, ngăn chặn kịp thời.

Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng trong nhóm của Trí để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và đang tiếp tục làm rõ để xử lý các đối tượng còn lại.

Thời gian qua trên địa bàn Đắk Lắk liên tục xảy ra tình trạng thanh thiếu niên, học sinh tụ tập đánh nhau, vi phạm pháp luật. Dù đã có nhiều biện pháp nhưng tình trạng này vẫn tái diễn thường xuyên.

Tác giả: Thúy Diễm

Nguồn tin: Báo Dân trí