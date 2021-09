Hãm hiếp bé gái rồi thay tên đổi họ để trốn truy nã nhưng vẫn không thoát khỏi lưới trời

Ngày 13/9, Công an huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) vừa truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Văn Huệ (58 tuổi). Đây là đối tượng phạm tội hiếp dâm và trốn truy nã từ năm 2011.

Nguyễn Văn Huệ bị cơ quan chức năng bắt giữ. (Ảnh: báo Giáo dục và thời đại)

Nội dung vụ án cho biết, vào ngày 16/3/2010, sau khi uống rượu, Nguyễn Văn Huệ thực hiện hành vi hiếp dâm một bé gái ở xã Phương Thạnh (huyện Càng Long).

Qua điều tra, xác minh, ngày 16/5/2011 Cơ quan CSĐT Công an huyện Càng Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Huệ. Tuy nhiên, sau đó đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Huệ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Càng Long phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Huệ đang lẩn trốn tại ấp Bù Tam (xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) nên đã phối hợp với công an địa phương truy bắt thành công đối tượng và áp giải về Công an huyện Càng Long.

Bước đầu Nguyễn Văn Huệ khai nhận, trong thời gian lẩn trốn sinh sống bằng nghề làm thuê. Để không bị cơ quan chức năng phát hiện, Huệ đã che giấu danh tính thật của mình bằng cách lấy tên giả là Mười.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Càng Long đang hoàn tất hồ sơ để ra quyết định tạm giam đối tượng theo quy định.

Tác giả: Diệu Nhi

Nguồn tin: Pháp luật Plus