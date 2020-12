Ham cắt mí giá rẻ, quý bà khốn khổ vì mắt trợn, đi ngủ không nhắm được mắt

Vô vàn biến chứng kinh hoàng

Rất nhiều chị em hiện nay tìm đến giải pháp cắt mắt hai mí để khắc phục tình trạng mí mắt bị sụp, mắt 1 mí, mí lót hay mí ẩn. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng thực hiện cắt mí mắt thành công do những yếu tố chủ quan, thực hiện tại những địa chỉ thẩm mỹ kém chất lượng, để lại những hậu quả nghiêm trọng sau thực hiện.

Phẫu thuật cắt mí mắt thực chất là một tiểu phẫu tạo nếp mí đơn giản. Tuy nhiên, dù việc nhấn mí, cắt mí vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.

Là người thường xuyên nhận được những lời "cầu cứu" sửa chữa "cửa sổ tâm hồn" sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mĩ bị hỏng, Ths.BS.Nguyễn Chí Thanh, Thẩm mỹ viện Hà Thanh cũng phải thở dài khi nhắc đến những ca bị tai biến.

Bác sĩ Thanh kể về trường hợp bệnh nhân Hoàng Thúy (53 tuổi, Hải Phòng) vì tin tưởng người cháu mới đi học làm đẹp, mở spa ở quê nên đã phó thác cho cháu cắt mí. Trước đó, mắt bà rất đẹp nhưng sau khi đến cắt, người cháu lấy hết sạch mỡ mí khiến mắt mi dưới bị ngửa. Mắt bà Thúy bị to, trợn, đi ngủ không thể nhắm, nước mắt luôn trong tình trạng giàn giụa.

Các bệnh nhân bị biến chứng sau khi cắt mí tại spa, địa chỉ không uy tín. (Ảnh: BSCC)

Khốn khổ vì đôi mắt biến dạng, bà Thúy tới gặp bác sĩ Thanh. Bác sĩ cho hay, tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ mà còn hạn chế tầm nhìn. Sau khi thăm khám, bác sĩ thực hiện ghép mỡ, chuyển mỡ, phẫu thuật thu ngắn lại cơ vòng mi. Bác sĩ sửa lại cả mi dưới, mi trên để mí của bà Thúy được đầy đặn và cân hơn.

Hay như, chị Nguyễn Trang (45 tuổi, Bắc Giang) vì ham rẻ mổ cắt mí trên cao, một bên trợn hẳn mắt lên, nhắm không kín. Bác sĩ Thanh cũng phải phẫu thuật hạ bớt cơ để làm hài hòa đôi mắt cho chị.

Một trường hợp khác là chị Phạm Thu (35 tuổi, Hà Nội). Bác sĩ Thanh cho hay, bệnh nhân đã cắt mí nhưng không thích, lại đi theo trào lưu nhấn mí cho giống diễn viên Hàn Quốc. Tuy nhiên, đẹp đâu chẳng thấy, mí chị bị trợn vì bị nếp của hai mí mắt. Bên ngoài thì chị bị sẹo lồi nên mắt trông rất dị dạng. Bác sĩ cũng phải thực hiện phẫu thuật để chị Thu lấy lại vẻ đẹp của đôi mắt và sự tự tin vốn có.

Đừng để “tiền mất, tật mang”

Ths.BS. Thanh phân tích, phẫu thuật cắt mí xét theo quan điểm thuần túy của y khoa là một tiểu phẫu đơn giản, tiến trình bao gồm: Cắt da – loại bỏ túi mỡ - có thể cắt một phần cơ vòng mi và cuối cùng khâu đính da vào cơ nâng mi. Mặc dù đó chỉ là một tiểu phẫu nhưng khi có nhu cầu làm đẹp, chị em cần cân nhắc đến đúng địa chỉ thay vì chạy theo trào lưu.

Tai biến thường gặp là làm nếp mí to khiến mặt dữ, già; đẩy nếp mí to lên gây sụp mi, mắt trợn, lông mi vểnh không đúng tỉ lệ vàng của thẩm mĩ. Một nếp mí đẹp là chiều cao nếp mí = 1/3 chiều cao từ bờ mi lên chân mày. Khi mà muốn cắt nếp mí to bất chấp sẽ phá vỡ đi tỉ lệ đẹp đó.

Để tránh những tai biến trong phẫu thuật tạo hình mí mắt, bác sĩ Thanh khuyến cáo: Phẫu thuật cắt mí mắt bắt buộc thực hiện bởi bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có bằng cấp và có chuyên môn cao, được thực hiện tại bệnh viện, cơ sở uy tín.

Hệ lụy làm ở những nơi có những người không phải là bác sĩ, không được đào tạo về y khoa thì sẽ bị nguy cơ dị ứng thuốc, tử vong, kết quả làm đẹp không được như mong muốn, bị những bệnh truyền nhiễm lây nhiễm (viêm gan B, HIV).

Ths. BS. Nguyễn Chí Thanh.

Theo bác sĩ Thanh, chị em có thể nhận diện trực tiếp các cơ sở thẩm mỹ uy tín/ kém uy tín về giá cả. Theo đó, giá cả ở những nơi làm chui, không có giấy phép rất rẻ, siêu rẻ, chỉ dao động từ 500 nghìn đồng đến 2 triệu đồng vì họ làm không có chuyên môn, trách nhiệm.

Nếu là thẩm mỹ viện, viện thẩm mỹ được phép mổ thì giá niêm yết từ 6-8 triệu đồng, bên bảng biểu ngoài cửa bắt buộc phải giới thiệu phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, giấy phép số... của sở Y tế/bộ Y tế cấp, chứ không phải giấy đăng ký kinh doanh của phòng kinh doanh. Bởi vì ngành nghề kinh doanh mà phẫu thuật thẩm mỹ là loại ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Làm đẹp là điều tốt, tuy nhiên để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra cho chính bản thân mình, mỗi chị em phụ nữ có nhu cầu làm đẹp hãy là những người thông thái.

Tác giả: Việt Hương

Nguồn tin: doisongphapluat.com