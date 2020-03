Hai xe máy tông nhau trong đêm, ba người thương vong

Your browser does not support the video tag.

Video hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 27/3, tổ xử lý tai nạn giao thông Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày 26/3, trên đường ĐT743A, khiến 3 người thương vong.

Theo đó, khuya 26/3 anh Thái Thanh T., 25 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM chạy xe máy mang BKS: 50Y1 - 533.39 trên đường ĐT 743A theo hướng từ Tân Vạn đi quốc lộ 1K.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi gần đến chợ Bình An (thuộc phường Bình An, TP.Dĩ An) thì va chạm với xe máy mang BKS: 61N7-7802 do anh Hồ Thanh D. (37 tuổi) điều khiển chở theo vợ là chị Tăng Ngọc C., 31 tuổi, cùng ngụ Dĩ An đang băng qua đường.

Sau cú va chạm, người đàn ông đã chết tại chỗ.

Tai nạn làm anh T. chết tại chỗ, vợ chồng anh Dũng bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hai chiếc xe máy hư hỏng nặng, riêng chiếc xe của anh T. xoay ngược 180 độ.

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An đã đến xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Phùng Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin