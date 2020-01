Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào 21h33 ngày 23/1/2020 (tức ngày 29 tết) tại Phúc Hòa, Tân Yên, Bắc Giang, được camera hành trình của ô tô ghi lại.

Vụ va chạm khiến cả 4 người trên xe ngã lăn ra đường, trong đó có nạn nhân bị co giật tại chỗ, 3 người còn lại cũng bị thương khá nặng.

Video: OFFB

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Giao thông