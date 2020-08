Hai vụ tai nạn liên tiếp trên quốc lộ 14, hai người thương vong

Tông trực diện vào xe tải, nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút, xe tải mang biển kiểm soát 47... thuộc tỉnh Đắk Lắk, lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đắk Nông. Đến đoạn km12 thuộc địa bàn ấp 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, chiếc xe máy 93P2 - 247.05 do anh Điểu Breo (25 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) bất ngờ từ trong tiệm sửa xe bên trái đường chạy ra với tốc độ cao theo chiều ngược lại, lấn sang làn đường đối diện, tông thẳng vào xe tải trên. Va chạm quá mạnh khiến anh Điểu Breo tử vong tại chỗ.



Trước đó, vào khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, anh Nguyễn Thanh Hữu (39 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển xe container 51C-819.58, lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Nông đi Thành phố Hồ Chí Minh đến đoạn đổ dốc khu vực cây xăng Duy Kỳ 3 (thuộc khu phố Đức Thiện, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng), do đường trơn trượt, xe bất ngờ mất lái, tông vào đuôi xe gắn máy do em Nguyễn Hồ Đăng Hùng (15 tuổi, ngụ xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng), đang đứng bên lề đường. Cú tông mạnh khiến Hùng và xe máy bị ngã văng xuống đường. Hùng bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Chiếc container tiếp tục theo đà lao thẳng xuống lề đường và chỉ dừng lại khi gần chạm vào hàng rào nhà dân bên đường.



Nguyên nhân hai vụ tai nạn đang được lực lượng Cảnh sát Giao thông địa phương điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đậu Tất Thành

Nguồn tin: TTXVN