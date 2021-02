Hai vợ chồng lao ra bắt trộm, vợ bị tông xe tử vong

Ngày 2/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Nguyễn Văn Sơn (50 tuổi) và Trần Phúc Hải (35 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" và vụ việc có dấu hiệu "Giết người".

Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 25/1, Sơn và Hải hẹn nhau đi trộm cắp tài sản. Đến 22h cùng ngày, Sơn điều khiển xe tay ga đến nhà chở Hải đi "săn mồi". Cả 2 đi đến địa bàn xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) rồi tìm vào khu vực công trình xây dựng nhà ở liền kề tại đây trộm được 4 điện thoại di động của các công nhân đang ngủ nghỉ trong khu lán trại.

Tiếp đó, bộ đôi này trộm cắp chiếc xe máy của anh Thái Văn Của (công nhân làm việc tại công trình) thì bị phát hiện. Lúc này, anh Của cùng vợ là chị Nguyễn Thị Yến (28 tuổi, quê Long An) chạy ra hô hoán, chặn đường tẩu thoát của tên trộm.

Bị vây lại, Hải nổ máy chiếc xe vừa trộm được lao thẳng về phía vợ chồng chị Yến. Cú tông mạnh, trực diện đã khiến anh Của và chị Yến ngã bật ngửa ra đường, chiếc xe mô tô đè vào người chị Yến còn tên trộm cũng văng ra khỏi xe. Đối tượng Hải cũng nhanh chóng lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.

Chị Yến bị thương nặng được mọi người đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong vì thương tích quá nặng.

Sau 5 ngày đêm vào cuộc điều tra truy xét, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình phước và Công an huyện Chơn Thành đã xác định được 2 đối tượng Nguyễn Văn Sơn và Trần Phúc Hải là nghi can gây ra vụ án nên thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Phước đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ.

Tác giả: Phan Lâm

Nguồn tin: Báo Dân trí