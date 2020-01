Hai thanh niên ở Thái Bình thương vong khi lạng lách tốc độ cao “trêu” cảnh sát thổi nồng độ cồn

Your browser does not support the video tag.

Sáng 13/1, một cán bộ Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô và xe ô tô khiến 2 nam thanh niên thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30 tối 12/1, một nhóm thanh niên trú tại xã Thái Hồng và xã Thái Dương (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) điều khiển 5 gắn máy phân khối lớn hiệu Yamaha Exciter, không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên đường 39B hướng Thái Thụy - TP. Thái Bình.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Khi đến địa phận xã Đông Á (huyện Đông Hưng), thấy chốt CSGT và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, nhóm thanh niên này bất ngờ rồ ga, tăng tốc, lạng lách đánh võng với tốc độ rất cao.

Do không làm chủ được tay lái, tài xế một xe mô tô trong nhóm đã đâm trực diện vào xe ô tô 4 chỗ lưu thông ngược chiều do một tài xế trú tại thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) điều khiển.

Hậu quả, nam thanh niên quê xã Thái Hồng điều khiển xe gắn máy tử vong tại chỗ, 1 nam thanh niên quê xã Thái Dương bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại hiện trường, xe ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu, xe mô tô nát bét.

Sau khi gây tai nạn với ô tô đi ngược chiều, 2 thanh niên điều khiển mô tô thương vong, 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng Công an huyện Đông Hưng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, đưa người bị thương đi cấp cứu; đồng thời khoanh vùng hiện trường, thu thập lời khai của các nhân chứng phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Người dân có mặt tại hiện trường chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm nói trên nhóm thanh niên lưu thông theo hướng từ huyện Thái Thụy lên TP. Thái Bình. Khi đi qua khu vực nói trên, phát hiện thấy lực lượng chức năng lập chốt kiểm tra nồng độ cồn liền quay đầu xe nẹt pô, rồ ga, lạng lách, đánh võng. Do không làm chủ được tay lái nên xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên.

Lãnh đạo phòng CSGT Công an tỉnh Thái Bình thông tin, đã nắm được thông tin vụ việc nhưng hiện đang trong giai đoạn điều tra nên chưa thể cung cấp danh tính.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin