Hai tài xế đánh nhau vì suýt va chạm giao thông

Hai tài xế đã xông vào đánh nhau sau khi suýt va chạm giao thông (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Kuang, vụ việc xảy ra vào chiều 17/5, tại khu vực trước cổng chào thôn văn hóa Phước hòa 4 (xã Ea Kuang).

Qua xác minh người dân, 2 tài xế đều không phải là người địa phương, mâu thuẫn xảy ra sau một tình huống xung đột giao thông, suýt gây va chạm trên đường.

Đoạn clip ghi lại cảnh hai tài xế xông vào đánh nhau (Video: N.T.B).

Liên quan đến sự việc này, trên mạng xã hội facebook cũng lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cảnh tài xế xe ô tô 5 chỗ màu đỏ và tài xế xe ô tô bán tải màu trắng đã xông vào đánh nhau loạn xạ. Trong đó tài xế xe bán tải có dùng một cây gậy đánh đối phương rồi nhanh chóng bỏ chạy lên xe của mình và đóng cửa lại.

Lúc này, tài xế xe ô tô 5 chỗ đã đuổi theo, cố gắng lôi tài xế xe bán tải ra cửa xe để cố đấm thêm vài cái trước khi chiếc xe rồ máy chạy khỏi hiện trường.

Tài xế xe ô tô 5 chỗ đuổi theo để đấm tài xế xe bán tải (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi đoạn clip đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người không khỏi bất ngờ trước việc hai tài xế đã nóng giận, xông vào đánh nhau trước sự cố giao thông. Bên cạnh đó, không ít người cho rằng việc thiếu kiềm chế trong quá trình tham gia giao thông có thể dẫn tới nhiều sự việc đáng tiếc.

Tác giả: Trương Nguyễn

Nguồn tin: Báo Dân trí