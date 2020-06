Hai 'quái xế' bỏ chạy tông chiến sĩ công an trọng thương

Hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: NLĐ

Ngày 22/6, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho VTC được biết tạm giữ Mai Xuân Vũ (18 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) và Dương Trường Lịnh (22 tuổi, trú huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) để tiếp tục điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo đó, đêm 20/6, tổ tuần tra số 2 thuộc lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng lập chốt chặn tại đường Bắc Sơn (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) thì phát hiện 2 nam thanh niên chạy xe máy có nhiều nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Thấy lực lượng công an, 2 thanh niên không chấp hành mà rú ga, tăng tốc lao xe máy vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Trong lúc tháo chạy, 2 thanh niên này tông vào một chiến sĩ Công an phường Hòa An khiến chiến sĩ này bị đa chấn thương.

Người Lao Động đưa tin, sau đó lực lượng 911 đã lập tức tổ chức vây bắt, khống chế hai thanh niên trên, giải về trụ sở Công an phường Hòa An, sau đó bàn giao cho Công an quận Cẩm Lệ để xử lý hành vi "chống người thi hành công vụ" và một số lỗi vi phạm giao thông khác.

Tại cơ quan công an, 2 thanh niên này khai đã thừa nhận hành vi vi phạm.