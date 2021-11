Hải Phòng: Bắt tạm giam hiệu trưởng, kế toán trường THCS Ngô Quyền

Theo đó, trong chiều ngày 13/11, Cơ quan CSĐT công an quận Lê Chân đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với các bà Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng; bà Nguyễn Thị Huế, Kế toán trường THCS Ngô Quyền.

Ngay sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Hương, bà Huế, Cơ quan CSĐT công an quận Lê Chân đã thực hiện các thủ tục khám xét nơi ở, khám xét nơi làm việc của bà Hương, bà Huế tại trường THCS Ngô Quyền. Chiều muộn trong ngày, việc khám xét nơi làm việc đối với hai bị can này đã kết thúc, các bị can được đưa về CA quận Lê Chân để phục vụ hoạt động điều tra.

Như báo Đại Đoàn Kết đã đưa tin, từ cuối năm 2020, UBND quận Lê Chân nhận được đơn thư, tố cáo việc bà Nguyễn Thị Thu Hương, hiệu trưởng; bà Nguyễn Thị Huế, kế toán trường THCS Ngô Quyền có dấu hiệu lạm thu trong năm học 2019 – 2020. UBND quận Lê Chân đã lập đoàn thanh tra đã xác định năm học này, bà Hương cùng kế toán trưởng đã chỉ đạo các giáo viên của nhà trường thu những khoản thu không đúng quy định, để ngoài sổ sách các khoản thu này. Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường có dấu hiệu lập khống chứng từ để hợp thức hoá một số khoản chi không đúng quy định. Bước đầu, Đoàn thanh tra của UBND quận Lê Chân phát hiện có tổng cộng gần 436 triệu đồng được để tại thủ quỹ nhà trường, không nộp về Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Đặc biệt, theo ghi nhận từ Đoàn thanh tra, đã có 16/50 thầy cô giáo chủ nhiệm các lớp của nhà trường đã không hợp tác với đoàn thanh tra. UBND quận Lê Chân xác định những cá nhân có liên quan của nhà trường có dấu hiệu vi phạm Luật phòng, chống tham nhũng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Bởi vậy, ngày 18/6, UBND quận Lê Chân căn cứ Luật giải quyết khiếu nại, tố cáo và căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT ngày 291/12/2-017 về việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo đã có kiến nghị Cơ quan CSĐT công an quận Lê Chân tiếp nhận hồ sơ vụ việc để khởi tố, điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại trường THCS Ngô Quyền.

Ngày 21/6, Cơ quan CSĐT công an quận Lê Chân đã phân công điều tra viên xác minh, giải quyết kiến nghị khởi tố vụ án theo đề nghị từ UBND quận Lê Chân. Đến ngày 19/10, Cơ quan CSĐT công an quận Lê Chân đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại trường THCS Ngô Quyền.

Một lãnh đạo CA quận Lê Chân được giao tham gia giải quyết vụ án “bộc bạch”, cá nhân, gia đình chịu sức ép từ xã hội. Tuy nhiên, những sai phạm xảy ra tại trường THCS Ngô Quyền đã được cơ quan chức năng của quận Lê Chân phân tích, đánh giá, báo cáo lên cơ quan cấp trên. Từ đầu năm 2021, vụ việc có dấu hiệu lạm thu tại trường THCS Ngô Quyền đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TP Hải Phòng đưa vào diện theo dõi.

