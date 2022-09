Hai nữ sinh đánh nhau, hàng chục bạn đứng xem, quay clip

Vào khoảng 17h30 phút ngày 9/9, em P.L, 13 tuổi, trú tại thôn Sơn Bồ, xã Phong Sơn và T.M, 13 tuổi, trú tại thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn cùng là học sinh Trường THCS Phong Sơn xảy ra xích mích nên hẹn nhau đến đoạn đường liên thôn phía sau Trường THCS Phong Sơn để giải quyết và dẫn đến đánh nhau.

Nữ sinh lao vào đánh nhau: Ảnh minh họa

Lúc này, hơn 20 học sinh Trường THCS Phong An, Phong Sơn đứng xem, một số học sinh trong số này dùng điện thoại quay clip. Khi nhận được tin báo về sự việc, Công an huyện Phong Điền chỉ đạo Công an xã Phong Sơn làm rõ sự việc. Cơ quan công an đã phối hợp với Ban giám hiệu, giáo viên của Trường THCS Phong Sơn và Trường THCS Phong An mời các học sinh cùng phụ huynh có liên quan đến làm việc, làm rõ trách nhiệm đối với 2 phụ huynh của 2 nữ học sinh đánh nhau trong công tác quản lý và giáo dục con em mình. Hiện, Công an huyện Phong Điền đang củng cố hồ sơ, xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.

Thời gian qua, tại Thừa Thiên Huế thường xuyên xảy ra tình trạng học sinh đánh nhau. “Tình trạng bạo lực học đường diễn ra tập trung ở khối học sinh nữ khối trung học cơ sở. Chúng tôi cũng bàn các giải pháp, đầu tiên là xuất phát từ vai trò của nhà trường. Nhà trường phải phân công, phân nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên chủ nhiệm, các tổ chức trong nhà trường, phải nắm vững các tư tưởng, các diễn biến, tình cảm của các em học sinh để ngăn ngừa”- ông Nguyễn Tân, Giám Đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết./.

Tác giả: Lê Hiếu