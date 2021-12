Người phụ nữ ngồi cùng con nhỏ, đang thoải mái nói chuyện với bạn bè xung quanh thì bất ngờ một chiếc xe máy đi tới, dừng ngay trước mặt. Trong khi tất cả chưa hiểu chuyện gì thì nam thanh niên ngồi yên sau vội lao xuống, tát mạnh vào mặt người phụ nữ và hét lớn: "Mày nói cái gì trên Facebook vậy?".

Bị hành hung bất ngờ, đối phương đứng bật dậy, cầm chiếc bát to trên bàn ném thẳng về nam thanh niên. Người lái xe thấy vậy cũng phi tới, cùng đồng minh đánh hội đồng.

Tại hiện trường có rất đông người dân cố gắng khuyên can vụ ẩu đả. Đôi bên lời qua tiếng lại gay gắt, không ai chịu nhường ai.

Hai nam thanh niên lao tới tát, cầm ghế nhựa hành hung người phụ nữ đang ngồi với trẻ nhỏ

Lúc sau nam thanh niên bỏ ra phía cổng, nạn nhân cùng một số người chửi bới ầm ĩ theo sau, cầm cả ghế nhựa ném. Bên kia cũng không vừa, quyết "tay đôi" tới cùng.

Cuối cùng, thanh niên hung hăng rời đi, người phụ nữ và nhóm người quá khích cũng bỏ vào trong, chỉ còn lại khung cảnh tan hoang.

Theo chia sẻ của người đăng tải đoạn clip, sự việc xảy ra ở Hộ Diêm, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Do mâu thuẫn trong việc cho thuê nhà của đôi bên nên nam thanh niên đã "đi đường quyền" với người phụ nữ nọ.

Tác giả: Lim

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc