Hai đối tượng gây ra hơn 60 vụ trộm xe máy sa lưới

Đầu tháng 7-2020, Công an TP.Vinh nhận nhiều đơn trình báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập nhà, trộm nhiều xe máy đắt tiền, như: SH, Exciter... Quá trình rà soát, Công an TP.Vinh phát hiện nổi lên 3 đối tượng nghi vấn, gồm: Văn Huy (SN 1981, ngụ xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên), Nguyễn Văn Hoàng, Đậu Trạng Nguyên (cùng SN 1982, ngụ xã Nghi Hoa, H.Nghi Lộc, Nghệ An). Củng cố chứng cứ, Công an TP.Vinh xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 1-10, Công an TP.Vinh phối hợp với Công an xã Hưng Trung và Công an xã Nghi Hoa bắt Huy, Hoàng tại nhà riêng. Riêng Nguyên biết "động" đã bỏ trốn. Tại cơ quan điều tra, Huy và Hoàng khai nhận, đã thực hiện trót lọt hơn 60 vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh, trong đó có 25 vụ ở TP.Vinh. Nhiều vụ chúng liều lĩnh dùng kìm cộng lực bằng hơi nước để phá khóa cửa nhà dân để đột nhập, phá khóa lấy trộm xe máy.

Trung bình mỗi đêm, các đối tượng lấy trộm từ 3 - 5 chiếc xe máy. Điển hình, rạng sáng 28-9, các đối tượng đến xã Nghi Kim (TP.Vinh), dùng kìm cộng lực hơi nước phá khóa cổng, lẻn vào lấy trộm xe SH Mode BS: 37E1-426.35 của chị Trần Thị Hoài Thu dựng trước sân.

Huy và Hoàng cùng tang vật

Căn cứ vào lời khai của Huy, Hoàng, bước đầu Công an TP.Vinh thu giữ 30 xe máy do các đối tượng trộm cắp, 1 kìm cộng lực. Ước tính trị giá số tài sản nhóm đối tượng trộm khoảng 450 triệu đồng.

Theo Công an TP.Vinh, Huy và Hoàng trước đây vào TPHCM làm lao động tự do. Sau khi xảy ra đại dịch Covid-19, chúng quay về quê rồi cấu kết với nhau đi trộm xe máy. Trộm được xe, chúng mang đến địa bàn khác trong tỉnh Nghệ An hoặc đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Công an TP.Vinh đã cử cán bộ vào TPHCM xác minh, truy thu được gần 10 xe máy. Chuyên án đang được điều tra mở rộng.

Tác giả: Văn Tình

Nguồn tin: Báo Công an TPHCM