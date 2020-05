Hai Đại tá mới được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai là ai?

Ngày 4/5, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Công an tỉnh Đồng Nai công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Quang Nhân (Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận) và Đại tá Nguyễn Ngọc Quang (Trưởng phòng hướng dẫn và điều tra tội phạm về ma túy thuộc Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) làm Phó giám đốc công an tỉnh.

Đại tá Lê Quang Nhân từng là Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận

Đại tá Nhân từng là Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai. Tháng 7/2018, ông Nhân được điều động giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Trong khi đó, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang trước khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc đang giữ chức vụ trưởng phòng hướng dẫn và điều tra tội phạm về ma túy thuộc Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang

Trước đó, vào tháng 10/2019, Đại tá Lý Quang Dũng, Phó giám đốc công an tỉnh bị giáng chức xuống trưởng phòng do để xảy ra nhiều sai phạm (nay đã nghỉ hưu).

Tháng 2/2020, Trung tá Lê Hoàng Ngân, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Trường ĐH An ninh nhân dân.

Như vậy, đến thời điểm này Công an Đồng Nai có tất cả 7 Phó giám đốc gồm Đại tá Lê Quang Nhân, Nguyễn Ngọc Quang, Bùi Hữu Danh, Nguyễn Văn Kim, Trần Thị Ngọc Thuận, Văn Quyết Thắng và Trần Tuấn Triệu.

Trong số các phó giám đốc này, Đại tá Nguyễn Văn Kim và Trần Thị Ngọc Thuận bị Bộ Công an kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận các dấu hiệu vi phạm của Ban giám đốc Công an Đồng Nai nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 và kỷ luật Đảng nhiều lãnh đạo chủ chốt của 2 nhiệm kỳ này.

Riêng nhiệm kỳ 2015-2020, sau khi thi hành kỷ luật Đảng, Bộ Công an đã kỷ luật cách chức giám đốc đối với Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, giáng chức Đại tá Lý Quang Dũng và cảnh cáo Đại tá Nguyễn Văn Kim và Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận.

Cuối tháng 1/2019, Bộ Công an đã điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - về làm Giám đốc Công an Đồng Nai.

Tới tháng 3/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai công bố quyết định kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với 4 lãnh đạo cấp phòng của Công an tỉnh Đồng Nai gồm: Thượng tá Đặng Thế Trung, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng CSGT Đồng Nai; Thượng tá Bùi Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT; Thượng tá Hoàng Liên Sơn, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng An ninh điều tra, Phó thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra; Trung tá Trần Trọng Thủy, Phó bí thư Đảng ủy, Phó trưởng phòng CSGT Đồng Nai.

Ngoài 4 cán bộ bị kỷ luật trên, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đại tá Dương Thanh Hải, Trưởng công an huyện Long Thành (nguyên trưởng Phòng CSGT, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT).

Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Thượng tá Phan Trọng Lộc, Trưởng công an huyện Xuân Lộc (nguyên Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, nguyên Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT).

Tác giả: Sơn Ca

Nguồn tin: nguoiduatin.vn