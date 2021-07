Hai công nhân thủy điện Nậm Củm 5 bị lũ suối cuốn trôi

Khu vực suối Nậm Củm, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, nơi 2 công nhân bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: TTXVN phát

Hai công nhân bị nước lũ cuốn trôi là Nguyễn Thị Hồng Loan (sinh năm 1993, quê ở xã Quỳnh Diệm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) và Lò Văn Ngả (sinh năm 1985, quê ở xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu). Cả 2 đều là công nhân Công ty Cổ phần năng lượng Nậm Củm 5.



Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền huyện Mường Tè và hai xã Pa Ủ và xã Mường Tè đã huy động lực lượng bộ đội biên phòng, công an, dân quân... phối hợp với Công ty Công ty Cổ phần năng lượng Nậm Củm 5 tổ chức tìm kiếm dọc suối Nậm Củm. Tuy nhiên, do trên địa bàn nhiều ngày qua có mưa to, nước suối dâng cao; cộng với trời tối, để đảm bảo an toàn cho lực lượng nên phải tạm ngưng và sáng 6/7 tiếp tục tìm kiếm.



Trên địa bàn đang tiếp tục có mưa to nên nước các sông, suối tiếp tục dâng cao. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Tè đã huy động các lực lượng tổ chức tìm kiếm dọc suối Nậm Củm. Lực lượng chức năng nhận định có thể do nước suối chảy siết nên thi thể các nạn nhân sẽ trôi xa. Huyện đang huy động nhân dân các xã khu vực hạ suối Nậm Củm tiếp giáp với sông Đà hỗ trợ tìm kiếm.

