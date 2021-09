Hai công nhân bị nước lũ cuốn khi đang vội về nhà trước bão

Tối 11/9, Nguyễn Tấn Hùng (18 tuổi, huyện Sơn Tịnh) tranh thủ về nhà trước khi cơn bão số 5 đổ bộ. Thời điểm đó mưa to, nước sông đang lên gây ngập cục bộ một số đoạn đường. Đến cầu Gò Viên thuộc xã Tịnh Trà (huyện Sơn Tịnh), Hùng bị dòng nước cuốn trôi.

Anh Huỳnh Tấn Thảo (23 tuổi) đi phía sau phát hiện Hùng gặp nạn liền nhảy xuống cứu cũng gặp nạn theo. Họ bị dòng nước cuốn trôi khoảng 50 m thì được người dân phát hiện.

Nhận tin báo, lực lượng thanh niên xung kích, dân quân, công an xã Tịnh Trà khoảng 10 người đã triển khai đội hình cứu hộ.

Anh Lê Khánh Hòa - Bí thư Đoàn xã và Trung đội trưởng dân quân cơ động của xã Tịnh Trà dùng phao cứu sinh bơi ra tiếp cận 2 thanh niên. Khi cả hai đã nằm trên phao, lực lượng còn lại trên bờ dùng dây thừng kéo vào.

Nguyễn Tấn Hùng (giữa) được đưa lên bờ an toàn (Ảnh: Lực lượng cứu hộ xã Tịnh Trà cung cấp).

Bí thư Đoàn xã Tịnh Trà chia sẻ thêm, do trời tối, mưa to, gió mạnh nên việc cứu hộ rất khó khăn. Dù vậy, các anh em trong xã đã ứng phó rất nhanh với tình huống này nên may mắn cứu được 2 người gặp nạn.

"Lúc đó 2 người mặc áo phao ôm theo phao cứu sinh nhảy xuống nước. Trời tối, gió rất mạnh nên việc bơi đến chỗ 2 người gặp nạn rất khó khăn. May mắn sau khoảng 10 phút thì tiếp cận, cứu được mọi người", anh Lê Khánh Hòa chia sẻ.

