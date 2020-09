Hai cô gái chết bất thường ở Hưng Yên: Thực nghiệm hiện trường khác cáo trạng?

Theo cáo trạng, khoảng 19h15 ngày 19/6/2018, L.T.N. và N.T.T. cùng Vũ Tuấn Anh với hơn chục người nữa dự sinh nhật của Nguyễn Thị Hà (SN 2003, trú xã Hoàn Long) ở nhà riêng. Trong bữa cơm, nhóm người trên uống hết 4 keg bia hơi Hà Nội (loại 2 lít/keg) và 1 chai rượu 500ml. Sau đó, những người này đến quán karaoke ở xã Yên Phú (Yên Mỹ) để hát. Tại đây, nhóm này tiếp tục uống hơi 20 chai bia các loại. Đến 21h30 cùng ngày, nhóm của Hà không hát nữa và ra về. Khi này, L.T.N. hỏi mượn xe mô tô BKS: 36M1-01915 của Vũ Tuấn Anh để chở N.V.D. (trú tại thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long) về nhà. Tuy biết N. chưa đủ tuổi lái xe nhưng Tuấn Anh vẫn đồng ý cho mượn và dặn N. đi cẩn thận. Sau khi chở D. về nhà, N. quay lại quán karaoke và đón N.T.T. đến nhà A. để lấy chìa khóa xe đạp điện của A. để đi. L.T.N lái xe máy chở N.T.T đi theo chiều xã Đồng Than đi xã Yên Phú. Tuy nhiên, hai người này đi vào làn đường ngược chiều. Khi đến dốc cầu Yên Phú, xe máy va chạm mạnh vào dải tôn hộ lan ở lề đường bên trái hướng đi, làm N. và T. văng ra, va đập vào dải tôn hộ lan và ngã xuống đường thiệt mạng. “Xe máy tiếp tục đi tự do lên cầu về phía bên phải đường, rồi va chạm vào thành cầu bên phải làm rơi đèn pha phía trước, sau đó đổ nghiêng dựa vào thành cầu”, cáo trạng nêu. Theo kết luận giám định pháp y của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, nạn nhân N.T.T. thiệt do chấn thương ngực, vỡ rách cuống tim và bị đa chấn thương, đồng thời có ma túy trong mẫu máu và nồng độ Ethanol là 56,8mg/100ml. Còn nạn nhân L.T.N. thiệt mạng do chấn thương sọ, hàm mặt, mất máu cấp trên người bị đa chấn thương và tìm thấy ma túy trong mẫu máu của nạn nhân, cùng nồng độ Ethanol là 304mg/100ml. Tuy nhiên, camera an ninh tại quán karaoke, cũng như kết quả test ma túy những người tham dự buổi sinh nhật đều không cho thấy nhóm này sử dụng ma túy. Gia đình nạn nhân N. cũng cho rằng, cô bé với nồng độ cồn 304mg/100ml tương đương sử dụng 3 lít rượu là điều không thể.