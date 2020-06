Hai cây xà cừ hàng chục năm tuổi ở trường học Nghệ An bị cắt tỉa trơ trụi

Your browser does not support the video tag.

Nhiều học sinh cũ của trường THPT Nghi Lộc 2 khi xem clip cắt tỉa cây xà cừ trong trường khôg khỏi xót xa, tiếc nuối. Chị Phạm Thị M., cựu học sinh cũ của trường cho biết: “Không biết nhà trường cắt tỉa cây với mục đích gì. Xem clip mà thấy xót xa quá. Nó đã gắn bó với bao nhiêu thế hệ học sinh ở đây. Giờ tỉa trụi trọc đi cảm thấy tiếc quá”.

Nhiều người cho rằng, việc chặt 2 cây đang xanh tốt tỏa bóng mát nằm ngay giữa sân vào thời điểm thời tiết nắng nóng là điều bất hợp lý. “Cây xanh này khỏe mạnh, không có biểu hiện bị bệnh mà sao nhà trường lại tỉa trọc trụi như vậy. Làm như vậy mùa hè này học sinh sẽ mất chỗ râm mát để chơi. Nên chặt cây có nguy cơ đổ gãy chứ không nên đốn hết trơ trụi như vậy”, anh B.T.V. , một người dân gần đó cho biết.

Cây xà cừ hơn 40 năm tuổi tại trường THPT Nghi Lộc 2 bị cắt tỉa trơ trụi.

Người dân cho rằng, ở các trường học, cây xanh không chỉ là nơi tạo nên cảnh quan, bóng mát mà còn gắn với hình ảnh của ngôi trường và ký ức của rất nhiều thế hệ giáo viên và học trò. Do đó, việc chặt bỏ cây cần phải có sự chọn lọc. Theo tìm hiểu từ người dân, cây xà cừ này được trồng cách đây khoảng 40 năm nên đường kính lớn và gỗ rất có giá trị.

Chúng tôi đã liên lạc với bà Đặng Thị Hiền, Hiệu trưởng nhà trường THPT Nghi Lộc 2, tuy nhiên người này cho biết đang bận họp và sẽ liên lạc sau. Sau nhiều lần liên lạc lại, phóng viên không nhận được phản hồi của cô Hiền.

Những cành xà cừ sau khi chặt tỉa đang được tập kết trong khuôn viên trường THPT Nghi Lộc 2.



Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, sau khi sự việc này xảy ra, sở đã trực tiếp làm việc với nhà trường. "Việc chặt cây lâu năm của nhà trường là chưa phù hợp, chưa đúng với tinh thần chỉ đạo của ngành. Trước khi đốn hạ cây xanh, nhà trường cần tham khảo ý kiến của một số chuyên gia và có sự bàn bạc thống nhất trong nhà trường. Hiện chúng tôi cũng đề nghị nhà trường rút kinh nghiệm và sớm có giải pháp để lựa chọn cây trồng thay thế hợp lý trong khuôn viên sân trường", ông Hoàn cho biết.

Trước đó, ngày 1/6, sở GD&ĐT Nghệ An có văn bản định hướng các nhà trường chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan chuyên môn để rà soát toàn bộ cây xanh trong khuôn viên trường; xử lý ngay những cây bị nghiêng, có hiện tượng mối mọt. Tuy nhiên, sở GD&ĐT Nghệ An cũng lưu ý các trường phải cân nhắc trước khi chặt cây, không chặt cây một cách đồng loạt, máy móc làm ảnh hưởng đến không gian xanh, môi trường thân thiện của các nhà trường.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn