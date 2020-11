Hà Tĩnh xả lũ hồ Kẻ Gỗ trước khi bão số 13 đổ bộ

Ngày 14/11, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh ra thông báo về việc xả lũ tại hồ chứa nước Kẻ Gỗ. Mực nước hồ Kẻ Gỗ vào lúc 7h ngày 14/11 ở cao trình 30,72m, tương ứng với 293 triệu m3.

Hồ Kẻ Gỗ xả lũ vào ngày 25/10 với lưu lượng 250m3/s.



Để đảm bảo an toàn hồ đập, từ 14h ngày 14/11, hồ Kẻ Gỗ xả lũ với lưu lượng 100m3/s - 300m3/s.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ ngày 14/11 - 17/11, do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu bão số 13, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa dự báo từ 100 - 200mm.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ra công điện khẩn về việc tập trung ứng phó với mưa bão, yêu cầu các địa phương chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, thực hiện cấm biển từ 17h ngày 13/11.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có các biện pháp bảo vệ nhà cửa, trụ sở, trường học...,hạn chế rủi ro và thiệt hại do bão.

Các địa phương cần rà soát phương án, chủ động sơ tán người dân ra khỏi các nhà không an toàn, khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ chịu tác động của sóng lớn, nước dâng, khu vực ngập sâu, sạt lở, lũ ống, lũ quét theo các kịch bản đã được phê duyệt.

Các địa phương, đơn vị quản lý khai thác công trình hồ, đập thủy lợi, thủy điện theo dõi diễn biến, dự báo tình hình mưa, lũ, tổ chức vận hành, chủ động xả lũ đảm bảo an toàn.



Tác giả: PHAN ẤN

Nguồn tin: Báo VTC News