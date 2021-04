Hà Tĩnh, tắm kênh mương Ngàn Trươi 1 học sinh đuối nước

Theo đó, khoảng 18h30 phút ngày 12/4, cháu Trần Văn Lương con ông Trần Văn Sửu trú thôn 1 Văn Giang, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) trên đường đi học về ghé qua kênh Ngàn Trươi thuộc địa phận xã Đức Bồng để tắm. Trong lúc bơi lội em Lương không may trượt chân bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Ở Thượng úy Phạm Văn Tùng, Trưởng công an xã Đức Giang cho biết: Lúc em Lương đuối nước có nhiều bạn cùng tắm đã hô to cứu giúp, nhưng do dòng nước chảy xiết nên việc ứng cứu gặp nhiều khó khăn.

Sau gần 4 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng cùng người dân mới tìm được thi thể em Lương. Khoảng 22 giờ cùng ngày gia đình đã đưa thi thể em về an táng theo phong tục địa phương.

Được biết, gia đình ông Trần Văn Sửu có 3 người con, Lương là con út. Lương đi học cách nhà khoảng gần 20km và đi bằng xe đạp đến trường.

