Hà Tĩnh: 'Tá hỏa' phát hiện cá thể hổ 2,5 tạ trong nhà dân

Cá thể hổ đã chết nặng khoảng 2,5 tạ.

Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Hương Sơn tiếp cận hiện trường để điều tra về việc xuất hiện 1 cá thể hổ trong nhà một hộ dân trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Clip phát hiện cá thể hổ trong nhà một người dân.

Trước đó, vào 23h tối 19/1, lực lượng chức năng phát hiện cá thể hộ nói trên trong nhà của ông Đinh Nhật Nghệ (49 tuổi, trú xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn).

Thời điểm phát hiện, cá thể hổ được xác định đã chết, nặng khoảng 2,5 tạ, mọi người trong nhà ông Nhật đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

