Hà Tĩnh: Mưa như trút nước, cầu tràn Phố Giang bị nhấn chìm

Cầu tràn Phố Giang (Hương Sơn-Hà Tĩnh) bị nhấn chìm vào sáng 29.10. Ảnh: Minh Lý

Mưa như trút nước trên địa bàn Hương Sơn-Hà Tĩnh. Thực hiện: Minh Lý

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9, mặc dù không thuộc địa bàn bão đổ bộ, từ 22h hôm qua (28.10) đến sáng nay (29.10), mưa lớn kèm theo gió giật mạnh liên hồi đã trút xuống địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Mưa lớn kéo dài cùng gió rất mạnh làm một số cây xanh trên đường nội thị, trước Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch huyện Hương Sơn, Hội sở Ngân hàng Agribank chi nhánh Hương Sơn bị bật gốc.

Đặc biệt, mưa lớn kéo dài, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nước sông Ngàn Phố dâng cao. Vào lúc 11h trưa 29.10, cầu tràn Phố Giang trên sông Ngàn Phố nối hai bờ sông đã bị nước lũ nhấn chìm.

Cây xanh tại thị trấn Phố Châu (Hương Sơn - Hà Tĩnh) bị bật gốc sáng 29.10. Ảnh: Minh Lý

Người dân các xã Quang Diệm, thị trấn Phố Châu… đang liên tục theo dõi mực nước sông, để có phương án di dời tài sản, sơ tán bảo đảm an toàn.

Sáng 29.10, mưa lớn diễn ra tại nhiều nơi trên địa bàn Hà Tĩnh, các hồ chứa thủy điện, thủy lợi đồng loạt xả lũ.

Nhà máy Thủy điện Hố Hô (Hương Khê) thông báo từ 10h sáng 29.10, tăng lưu lượng xả lên 1.124m3/s (qua tràn 1.091m3/s, qua tổ máy 33m3/s). Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh điều tiết lũ qua tràn hồ Kẻ Gỗ với lưu lượng xả 30m3/s. Hồ Ngàn Trươi (Vũ Quang) cũng đã tiến hành xả tràn từ 8h sáng nay với lưu lượng từ 40m3/s - 350m3/s.

Công ty CP Thủy điện Hương Sơn cũng vừa phát ra thông báo bắt đầu xả tràn từ 13h chiều nay với lưu lượng qua các van đập từ 10 - 60m3/s, qua tổ máy phát điện 8,7m3/s.

Tác giả: Minh Lý

Nguồn tin: Báo Lao Động