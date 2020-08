Hà Tĩnh: Một CSGT bị tố có con riêng với vợ người khác

Đơn cầu cứu của anh H. gửi Báo Giao thông

Bị điều chuyển công tác dù chưa có kết luận điều tra

Công an huyện Lộc Hà và Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đang xác minh, làm rõ đơn tố cáo một cán bộ CSGT của Đội CSGT-TT Công an huyện Lộc Hà vi phạm Luật Hôn nhân gia đình, “phá nát” hạnh phúc gia đình người khác.

Trao đổi với PV Báo Giao thông qua điện thoại, Thượng tá Dương Quang Tùng - Trưởng Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Vụ việc này Công an tỉnh đã có chỉ đạo đơn vị khẩn trương xác minh làm rõ... Công an huyện đang cho anh em làm. Giờ đã có kết quả rồi nhưng chưa ra kết luận. Hiện tôi đang đi công tác, phải chờ anh em báo cáo đã".

Trong vụ việc này, người bị tố cáo là ông D.Q.T (SN 1982 - cán bộ Đội CSGT-TT, Công an huyện Lộc Hà).

“Đồng chí T. hiện đã được lãnh đạo điều chuyển sang Đội Tổng hợp” - Đội trưởng Đội CSGT Lộc Hà thông tin.

Quyết định gia hạn thời gian xác minh đơn tố cáo của Công an huyện Lộc Hà

Bị tố ngang nhiên quan hệ ngoài luồng

Trước đó, vào ngày 20/07/2020, Báo Giao thông nhận được đơn cầu cứu của anh Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1975, hiện cư trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, tên nhân vật đã được thay đổi) tố cáo ông D.Q.T. - cán bộ Đội CSGT-TT Công an huyện Lộc Hà, đã vi phạm Luật hôn nhân gia đình, phá vỡ cuộc sống hạnh phúc gia đình anh.

Theo trình bày của anh Hùng, năm 2001, anh kết hôn với chị D.T.Ng. (SN 1976, trú tại xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Hai vợ chồng chung sống 16 năm và đã có với nhau 4 người con.

Cuối năm 2017, anh Hùng nghi ngờ vợ mình có quan hệ ngoài luồng với ông D. Q. T.

Tuy nhiên, khi bị truy vấn thì vợ anh phủ nhận và khẳng định đó chỉ là quan hệ bạn bè, giúp đỡ nhau trong công việc làm ăn.

“Sau đó, ông T. thường xuyên qua lại, thậm chí ngủ lại tại nhà tôi ở thôn Hà Nam, xã Tiến Lộc, khi tôi đi vắng. Chính hai con gái lớn của chúng tôi, cùng những người làm công trong nhà cũng đã tận mắt chứng kiến vợ tôi và ông T. đóng cửa sinh hoạt riêng trong phòng. Các con đã có lời cảnh báo nhưng cả ông T và vợ tôi đều bỏ ngoài tai” - anh Hùng nói.

Đến tháng 9/2018, vợ anh Hùng sinh con thứ 5. “Do cháu càng lớn càng không giống tôi. Cộng với những nghi ngờ trước đó, nên tháng 3/2020, tôi đã đưa cháu đi xét nghiệm ADN tại Trung tâm phân tích ADN& Công nghệ di truyền. Trớ trêu thay, cháu không phải con đẻ của tôi, dù trên giấy khai sinh tôi vẫn đứng tên là cha của cháu”, anh Hùng buồn rầu nói.

Ảnh tin nhắn qua lại giữa hai người bị tố quan hệ vi phạm Luật Hôn nhân gia đình do nhân vật tố cáo cung cấp

Thấy gì từ kết quả giám định ADN?

Để đi đến tận cùng sự thật, anh Hùng đã nhờ vợ ông D.Q.T. lấy mẫu tóc, móng tay của con gái thứ 2 vợ chồng ông T. và mẫu tóc, móng tay của cháu thứ 5 (con theo khai sinh của anh Hùng và cô Ng) đi xét nghiệm ADN tại Công ty TNHH Công nghệ sinh học Quốc tế HVBIOTEK. Kết quả, 2 cháu có cùng huyết thống.

Chị Nguyễn Thị Tuyền (vợ cán bộ CSGT, tên nhân vật đã được thay đổi) cho biết: “Tôi đã phát hiện anh T có quan hệ ngoài luồng từ năm 2017, thông qua các tin nhắn zalo của chồng với cô Ng. Bố mẹ anh T cũng biết chuyện và đã nhiều lần tổ chức họp gia đình. Khi họp thì anh T hứa sẽ chấm dứt quan hệ nhưng sau đâu lại vào đó. Đến năm 2018, cô Ng. sinh con. Khi đó, tôi thấy chồng tôi nhắn tin, nói chuyện đều xưng ba con với cháu bé con chị Ng. Thêm nữa, nhìn ảnh cháu giống hệt chồng tôi nên tôi biết chắc anh T đã có con riêng”.

Kết quả xét nghiệm giữa con anh H. chị Ng (theo giấy khai sinh) và con vợ chồng ông T. là chung huyết thống

Sự bất lực của người trong gia đình

Đặc biệt, theo chị Tuyền, dù là chồng chị là công an - người hiểu luật và thực thi pháp luật nhưng vẫn bất chấp mọi lời khuyên can.

“Cả chồng tôi và cô Ng. đều thách thức 2 gia đình muốn làm gì thì làm. Trắng trợn hơn, giờ họ còn công khai về ở với nhau ở nhà anh Hùng ở xã Tiến Lộc. Khi tôi có đơn gửi Công an huyện Can Lộc, anh Hùng có đơn gửi Công an huyện Lộc Hà thì 2 người họ tiếp tục thách thức, đe dọa” - chị Tuyền bức xúc nói.

Nội dung này cũng trùng khớp với tố cáo của anh Hùng.

Anh Hùng cho biết: “Khi mọi chuyện vỡ lở, tôi đã chủ động 4 lần gặp riêng ông T. để nói rõ về mối quan hệ sai trái giữa ông T. với vợ tôi. Đồng thời, yêu cầu ông T. ngay lập tức chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ đó. Tuy nhiên, bất chấp mọi thứ, ông T. vẫn cố ý duy trì quan hệ với vợ tôi, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, phẩm chất đạo đức và hình ảnh tốt đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân. Không những vậy, những lần tôi trao đổi, tôi đều vấp phải thái độ ngạo ngược, thách thức của ông T. Tôi không biết làm gì để bảo vệ gia đình mình”.

Hiện, chị Tuyền đã ly thân với chồng, còn anh Hùng cũng đang làm thủ tục ly dị vợ. Cả 2 đều mong muốn Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Lộc Hà, công an huyện Can Lộc sớm điều tra, xử lý những người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình họ.

Về phía người bị tố cáo, ông D.Q.T xác nhận và cho biết vụ việc đang trong quá trình điều tra xác minh.

Ông T. không phủ nhận hay thừa nhận nội dung tố cáo. Ông T. cho biết: “Tôi đã trả lời trong tất cả các cuộc làm việc với công an huyện. Hiện đang chờ kết luận từ công an huyện”.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Tác giả: Sỹ Hòa - Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông