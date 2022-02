Hà Tĩnh mịt mù khói pháo

Your browser does not support the video tag.

Pháo cấm nổ vang trời tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) - Video: PHẠM TUẤN

Thời khắc giao thừa Tết Nhâm Dần, tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), bầu trời khu vực này rực sáng và nổ rền trời bởi những điểm nổ pháo hoa tự phát của người dân.

Cụ thể, tại khu vực trước cổng bưu điện huyện Hương Khê và dọc tuyến đường Hồ Chí Minh chạy qua trung tâm huyện. Thời khắc trước và sau giao thừa pháo nổ rền vang, rực sáng khắp bầu trời kéo dài hàng chục phút. Nhiều loại pháo được sử dụng bắn có âm thanh chói tai như pháo bi hay tầm bắn cao của pháo hoa.

Ghi nhận Tuổi Trẻ Online, sau màn pháo hoa kéo dài, tại các tuyến đường kể trên mịt mù trong khói thuốc pháo, tầm nhìn xa ngắn, người dân đi lại trong thời khắc giao thừa gặp nhiều khó khăn.

Pháo cầm với tiếng nổ lớn, cao tầm 25-20 mét nổ vang phố núi Hương Khê - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ghi nhận của Tuổi trẻ Online, xác pháo lăn lóc trên các tuyến đường, được biết đây là các loại pháo dù, pháo cối pháo bi, pháo bi, pháo hoa đại đều nằm trong danh sách cấm của nhà nước được nhập lậu về Việt Nam dịp trước Tết.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Thượng tá Phan Xuân Công - Trưởng công an huyện Hương Khê - cho biết để đảm bảo phòng chống, hạn chế tình trạng người dân đốt pháo cấm trong đêm giao thừa, huyện đã cửa cán bộ xuống các địa phương để tuyên truyền, đồng thời chủ động phát hiện sớm, xử lý những trường hợp vi phạm.

"Đêm giap thừa, chúng tôi đã cho các tổ công tác ra hiện trường, đến chưa thể tổng hợp được các trường hợp sử dụng pháo cấm, lực lượng chức năng sẽ trực 100%, những địa bàn trọng điểm, thường xuyên xảy ra tình trạng đốt pháo cấm, chúng tôi sẽ tăng cường thêm lực lượng", ông Công cho hay.

Thượng tá Công cho biết thêm, với những trường hợp sử dụng pháo cấm trong đêm giao thừa, công an huyện sẽ vừa bắt quả tang, vừa ghi hình lại các trường hợp vi phạm để tập trung đấu tránh, xử lý.

Huyện Hương Khê nói chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng là một trong những địa phương nhiều năm qua xảy ra tình trạng đốt pháo cấm đêm giao thừa.

Người dân Hương Khê đổ ra đường xem pháo hoa trong đêm giao thừa - Ảnh: PHẠM TUẤN

Về việc trên, đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh - lý giải bởi tỉnh này có khu vực giáp biên dài, địa hình phức tạp, có các tuyến quốc lộ Bắc - Nam đã tạo điều kiện cho việc buôn bán pháo và các loại hàng cấm cho các nhóm tội phạm.

Được biết, trong năm 2021, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 718 vụ, 827 người có liên quan hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo, thu giữ hơn 1,3 tấn pháo, hàng chục kg thuốc pháo, tiền chất chế tạo pháo (tăng 182 vụ so với năm 2020).

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng vận động thu hồi 390 khẩu súng, 640 viên đạn các loại, 35 lựu đạn cùng vật liệu nổ... Hơn 400 hồ sơ liên quan các vụ việc được lập, áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; cơ sở giáo dục đặc biệt, trại cai nghiện bắt buộc.

Đặc biệt, đợt cao điểm từ 15-12 đến 28-1, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 146 vụ, 226 đối tượng chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép; 74 vụ, 88 đối tượng sử dụng pháo trái phép; thu giữ 26,6 kg tiền chất pháo, 460 kg pháo các loại. Trong đó, có nhiều người bị khởi tố, bắt giam về tội Buôn bán hàng cấm khi buôn bán hàng chục kg pháo lậu.

Theo luật hiện hành, việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ là các hành vi bị nghiêm cấm. Vì vậy, những hành vi mua, bán các loại pháo hoa nổ, pháo nổ diễn ra tràn lan trên mạng xã hội, diễn đàn là những hành vi vi phạm pháp luật. Người có hành vi mua, bán trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng, bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. Nếu là tổ chức, mức phạt tiền gấp hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Về trách nhiệm hình sự, cá nhân, pháp nhân thương mại buôn bán pháo nổ từ 6kg trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu là cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đến 3 tỉ đồng, hoặc phạt tù 1-10 năm. Nếu là pháp nhân thương mại thì bị phạt tiền từ 1-9 tỉ đồng Với những trường hợp đốt pháo hoa trái phép có thể bị phạt tiền 1-2 triệu đồng đối với cá nhân và phạt gấp đôi số tiền đối với tổ chức. Trong trường hợp tàng trữ pháo nổ từ 6kg trở lên, người đốt pháo còn có nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ hàng cấm. Các hành vi mang pháo, thuốc pháo trái phép vào lãnh thổ Việt Nam đều bị nghiêm cấm. Đối với cá nhân, người thực hiện hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ từ 6kg trở lên từ biên giới vào Việt Nam sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vận chuyển hàng cấm. Khung hình phạt cho tội danh này là từ 2 năm tù trở lên hoặc phạt tiền từ 300 triệu đồng trở lên.

Tác giả: Phạm Tuấn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ