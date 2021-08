Hà Tĩnh lùi lịch tựu trường, Nghệ An khai giảng trực tuyến

Sáng 19/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh có công văn về việc lùi thời gian tựu trường năm học 2021-2022 đến khi có thông báo mới.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh tình hình địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm trong cộng đồng, chưa rõ nguồn lây.

Hà Tĩnh sẽ lùi lịch tựu trường năm học mới trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trước đó, ngày 10/8, Hà Tĩnh đã lên kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Cụ thể ngày tựu trường là 1/9, riêng đối với lớp 1 tựu trường vào ngày 23/8.

Trong thời gian chờ thông báo mới, các nhà trường chủ động chuẩn bị các phương án, sẵn sàng tổ chức khai giảng, dạy và học. Tỉnh cũng yêu cầu tạm dừng hoạt động dạy học tập trung của các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục từ 7h ngày 17/8.

Tuy nhiên, do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã có văn bản đề nghị lùi thời gian tựu trường và được chấp thuận.

Từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 341 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ngành chức năng cũng thực hiện áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 với thị xã Hồng Lĩnh, thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân), thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên).

Trong khi đó, tại Nghệ An lịch khai giảng năm học mới vẫn được thực hiện theo kế hoạch đã ban hành. Tuy nhiên, việc khai giảng sẽ tùy thuộc vào tình hình dịch tại mỗi địa phương.

"Địa phương đang áp dụng Chỉ thị 15, 16 sẽ khai giảng trực truyến, còn những nơi khác có thể khai giảng trong lớp, hội trường để đảm bảo an toàn phòng dịch. Sở đã báo cáo tỉnh để lên kinh phí dự toán và chọn một điểm trường an toàn, phát trực tiếp qua phương tiện truyền thông để học sinh toàn tỉnh tham gia khai giảng”, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An nói với Zing.

Nhiều địa phương ở Nghệ An đang áp dụng Chỉ thị 16, việc khai giảng thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: P.T.

Theo ông Thành, sau khi có kế hoạch năm học, hoạt động của các nhà trường cũng sẽ trở lại bình thường. Nếu trường nào không tổ chức được dạy học trực tiếp thì chuyển sang dạy học trực tuyến hoặc bằng các hình thức khác phù hợp với điều kiện của từng địa phương, nhà trường và hoàn cảnh học sinh.

Trước đó, ngày 13/8, UBND tỉnh Nghệ An đưa ra khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Cụ thể, ngày tựu trường đối với các bậc giáo dục là ngày 1/9. Các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDTX, GDNN phải chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết cho năm học mới và ngày khai giảng năm học 2021-2022.

Theo kế hoạch, năm nay lễ khai giảng sẽ tổ chức vào ngày 5/9.

Từ ngày 13/6 đến sáng 19/8, Nghệ An ghi nhận 683 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở 20 địa phương. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 với TP Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, Yên Thành...

Ngoài ra, Nghệ An cũng áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 15 với một số địa phương khác để khống chế dịch lây lan, truy vết hết F0 trong cộng đồng.

