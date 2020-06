Hà Tĩnh: Kịp thời tháo gỡ vướng mắc giúp lao động tự do sớm tiếp cận gói hỗ trợ sau dịch

Trong nước

Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung tháo gỡ nút thắt vướng mắc, nhằm giúp nhóm lao động tự do sớm được hưởng chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.