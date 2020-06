Hà Tĩnh có tân Giám đốc Công an tỉnh

Ngày 26/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tá Lê Khắc Thuyết giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng các Đại tá Lê Khắc Thuyết được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao đảm nhận các trọng trách mới.

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Lê Khắc Thuyết trong thời gian công tác tại Nghệ An.

Cũng trong ngày 26/6, Bộ Công an đã công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Bộ Công an cũng điều động Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.