Hà Tĩnh: Cháy lớn tại tiệm giặt là cao tầng

Vào khoảng 19h30 ngay 21/3, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát từ tầng 3 của tiệm giặt là Thủy Bảo tại số 99 trên trục đường Lý Tự Trọng (TP.Hà Tĩnh).

Ngọn lửa bùng phát từ tầng 3 của tiệm giặt là.

Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, dùng xe chuyên dụng phun nước khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do đám cháy từ trên tòa nhà cao khiến công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Ngôi nhà nằm ngay giữa khu dân cư, kế bên các cửa hàng kinh doanh trên trục đường Lý Tự Trọng nên các chủ tiệm cạnh đó hốt hoảng bưng bê đồ đạc, tài sản ra khỏi nhà, đề phòng cháy lan.

Hiện trường vụ cháy.

Trao đổi nhanh với Người Đưa Tin, ông Lê Quốc Việt, Phó chủ tịch UBND phường Bắc Hà cho biết, rất may vụ cháy không có thiệt hại về người; hiện chưa thống kê được thiệt hại.

Theo ghi nhận, đến 20h30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

Những cửa hàng kinh doanh bên cạnh hốt hoảng di dời đồ đạc ra ngoài.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

