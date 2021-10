Hà Nội trở lạnh, miền Trung mưa lớn

Sáng 28/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong đêm qua, nhiều nơi từ Nghệ An đến Quảng Ngãi xuất hiện mưa lớn với lượng phổ biến 50-80 mm, có nơi mưa trên 100 mm.

Từ hôm nay đến hết ngày 30/10, mưa lớn duy trì ở Trung Bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao. Trong đợt mưa này, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình khả năng ghi nhận mưa 200-350 mm, có nơi trên 400 mm.

Mưa từ Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến 100-150 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực này sẽ kết thúc đợt mưa sớm trong ngày 29/10.

Những ngày tới, các sông từ Nghệ An đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt này, đỉnh lũ trên thượng nguồn các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng lên mức báo động 2 và báo động 3.

Đỉnh lũ thượng nguồn các sông ở Nghệ An, từ Quảng Trị đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên lên mức báo động 1-2 và trên báo động 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Chuyên gia cảnh báo mưa lớn kéo dài ở Trung Bộ những ngày tới gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Ảnh: Minh Hoàng.

Cùng lúc, trạng thái mưa lạnh sẽ quay lại khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ hôm nay (28/10) đến hết 31/10 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường có xu hướng lệch đông. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi rét dưới 17 độ C.

Bản đồ dự báo cho thấy khu vực Hà Nội ghi nhận nhiệt độ thấp nhất 20-21 độ C, cao nhất 23-24 độ C trong ngày 28/10. Chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm không quá lớn. Mưa dông kéo dài cả ngày khiến người dân cảm nhận cái lạnh rõ rệt hơn.

Trong khi đó, một số khu vực vùng núi như Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn có thể ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 14-16 độ C trong đợt lạnh sắp tới.

Tại Nam Bộ, mưa rào và dông rải rác duy trì từ nay đến hết ngày 30/10, sau đó khu vực này tạnh ráo trở lại. Nhiệt độ TP.HCM dao động 25-32 độ C, người dân cần tiếp tục đề phòng ngập úng.

Dự báo thời tiết 5 ngày ở Hà Nội. Đồ họa: Mỹ Hà.

Tác giả: Mỹ Hà

Nguồn tin: zingnews.vn