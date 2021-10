Hà Nội: Một phụ nữ về từ TP HCM dương tính SARS-CoV-2, di chuyển nhiều nơi

Cũng liên quan đến tình hình phòng, chống COVID-19, UBND phường Mai Động (quận Hoàng Mai) đã ban hành thông báo về việc tạm thời không rời khỏi nơi cư trú đối với cư dân tòa nhà HH01A chung cư New Horizon City, số 87 Lĩnh Nam, phường Mai Động. Theo đó, vào 00h30 ngày 16/10/2021, phường Mai Động nhận được thông tin về ca nghi nhiễm COVID-19 sinh sống tại tầng 12A, tòa nhà HH01A chung cư New Horizon City, số 87 Lĩnh Nam. Ca nghi nhiễm này sinh năm 1982, đi xe khách từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra Hà Nội, qua xét nghiệm nhanh có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Mai Động yêu cầu Trạm Y tế phường phối hợp với Công an phường, tổ COVID-19 cộng đồng khẩn trương tổ chức truy vết, xác định ngay các trường hợp F1, F2 và các F liên quan để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định. Toàn thể cư dân hiện đang sinh sống tại tòa nhà HH01A chung cư New Horizon City, số 87 Lĩnh Nam không rời khỏi tòa nhà kể từ 00h30 ngày 16/10/2021 cho đến khi có thông báo mới. Riêng cư dân tầng 12A ở trong nhà không rời khỏi tầng 12A để đợi lấy mẫu xét nghiệm.