Hà Nội đón hơn 1 triệu học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trở lại

Trên 92% học sinh trên cả nước đã đi học trực tiếp Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), cả nước có khoảng 92,17% học sinh đã trở lại trường học trực tiếp tại các cấp. Nếu tính cả Hà Nội công bố kế hoạch ngày 6/4 đưa học sinh tiểu học trở lại trường thì cả nước sẽ có khoảng 97% học sinh trở lại trường học trực tiếp. Tính về các bậc học, riêng bậc mầm non, đã có 62/63 tỉnh, thành phố, trừ Hà Nội, cho trẻ mầm non đến trường. Trong đó, bậc tiểu học đã có 63/63 tỉnh, thành phố học trực tiếp, tính cả kế hoạch của Hà Nội đến ngày 6/4. Trước đó, đại diện một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam như UNICEF đã đề nghị cần mở cửa trường học tất cả các cấp cho trẻ em Việt Nam. Theo tổ chức này, các biện pháp 5K tại Việt Nam đã giảm thiểu dịch bệnh giúp giữ an toàn cho trẻ em; khoảng 99% ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam hiện đang không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ. Do đó, Việt Nam cần mạnh dạn hành động để đưa trẻ em trở lại trường học. (H.Thanh)