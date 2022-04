Hạ kính xe, tài xế container có hành động khiến đồng nghiệp bất ngờ, clip hút 5 triệu view

Hành động ấm áp của anh tài xế xe container

Nghề tài xế là một trong những công việc vất vả, nguy hiểm với những bữa ăn không đúng giờ, giấc ngủ chưa tròn vẹn, hiểm nguy tai nạn luôn rình rập…

Không có khái niệm ngày và đêm, đồng hồ sinh học của các tài xế thay đổi và quặn đắng như những ly cà phê "gió bụi dọc đường", do đó khuôn mặt chai sạm, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ là hình ảnh thường thấy ở họ.

Tuy vậy, giữa những nhọc nhằn ấy, họ vẫn tìm thấy niềm vui trong sự nghiệp ôm lái, dẫu nhỏ bé, giản đơn.

Khoảnh khắc mà anh Bùi Thanh, một tài xế giao hàng đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ dưới đây là một ví dụ. Anh Thanh trước đây từng có thời gian làm shipper trước khi chuyển sang gắn bó với nghề cầm lái. Công cuộc mưu sinh khiến anh thường xuyên phải đi xa nhà, gắn bó với các cung đường.

Xa gia đình, những tài xế như anh lấy xe làm nhà, người thân, bạn bè chính là những tài xế gặp gỡ trên các cung đường đi qua. Họ vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn bè giúp đỡ nhau trong công việc.

Anh Thanh là một tài xế lái xe chở hàng

Trong một lần đi chở hàng mới đây, anh Thanh đã vô cùng xúc động khi tình cờ gặp một người tài xế chạy hướng ngược chiều. Dù không quen biết từ trước nhưng anh lái xe này đã có hành động cực kỳ đáng yêu:

"Lúc hai xe cùng dừng ngược chiều nhau, bạn lái xe container bên kia nghỉ tay ăn cái bánh lót dạ. Thấy mình ngồi không, bạn ấy liền lấy bánh đôi vào xe tặng cho mình. Không phải một mà đến hai, ba cái, vừa đưa sang cho mình vừa cười tươi vui vẻ.

Chỉ là món quà nhỏ nhưng nó khiến mình rất ấm lòng vì tình cảm của những người bạn tài xế dành cho nhau" - Anh Thanh chia sẻ.

Chủ nhân câu chuyện đã kịp quay lại khoảnh khắc dễ thương này và chia sẻ lên trang Tiktok cá nhân. Đoạn video chỉ sau một ngày đăng tải đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem.

Your browser does not support the video tag.

Anh tài xế container đã có hành động vô cùng đáng yêu, nhận về vô số lời khen ngợi của cộng đồng mạng.

Tuy chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đã khiến nhiều người thay đổi cách nhìn, định kiến dành cho những tài xế xe đường dài, xe container mà họ từng gọi là "hung thần xa lộ".

Anh Thanh chia sẻ, đặc thù công việc phải một mình rong ruổi trên các cung đường bất kể đêm ngày, ăn ngủ trên xe hay dọc đường nên cánh tài xế thường rất đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ nhau mỗi khi ai đó cần.

"Thường thì cánh tài xế phải dựa vào nhau mà sống, chúng tôi có những dấu hiệu, cử chỉ bằng cách nhá đèn hay bằng tay để cảnh báo ra hiệu cho những cung đường khó phía trước. Ngoài ra chúng tôi cũng giúp đỡ nhau nhiều nhất có thể mỗi khi có ai đó ốm đau đột xuất giữa đường hay gặp phải sự cố gì".

Thường xuyên gắn bó với các cung đường, anh Thanh cũng không quên giúp đỡ, hỗ trợ người đi đường nếu bất cứ ai gặp sự cố cần trợ giúp.

Anh Thanh nhớ lại: "Có lần chạy xe ban đêm, mình gặp một bạn công nhân đi làm về muộn mà xe hết xăng phải dắt bộ. Xe mình chạy dầu nên không thể xuống chia sẻ với bạn được, nhưng mình đã cố chạy chậm phía sau để chiếu đèn cho bạn dắt xe một đoạn, vì xung quanh tối đen.

Tài xế chúng mình là thế, chỉ mong ai tham gia giao thông cũng được bình an vạn dặm, và luôn cố gắng giúp đỡ mọi người nếu có thể".

Anh Thanh lái xe chạy từ từ đằng sau, chiếu đèn sáng cho người công nhân dắt bộ xe máy giữa đêm

Trong sự nghiệp ôm lái với những bữa cơm đường cháo chợ ăn vội, những bữa tối 11-12 giờ đêm mới xong chuyến để ăn, hay giấc ngủ trưa trên cabin ngay giữa trưa hè bỏng rát..., anh Thanh và nhiều tài xế khác vẫn ngày ngày nỗ lực.



Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Nhịp sống Việt