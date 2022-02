Gói thầu 86 tỉ đồng ở TP Vinh (Nghệ An): Đơn vị trúng thầu có “khai man” năng lực tài chính?

Trong tỉnh

Báo cáo năng lực tài chính trong hồ sơ dự thầu vượt trội so với doanh thu thực tế trong báo cáo tài chính với cơ quan thuế hàng năm. Điều này đặt ra nghi vấn Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An đã “khai man” năng lực tài chính để tham dự và trúng thầu gói thầu 86 tỉ đồng do UBND TP Vinh làm chủ đầu tư.