Gõ 'What doing you now', Google dịch hiện ra 'sai rồi ĐM, phải là What are you doing now', vì sao?

Theo đó, bức ảnh chụp màn hình dịch vụ Google dịch một câu tiếng Anh sang tiếng Việt. Câu tiếng Anh được nhập vào (sai ngữ pháp) là: "What doing you now". Tuy nhiên câu trả lời nguyên văn là: "sai rồi ĐM, phải là 'What are you doing now'".

Cộng đồng mạng Việt Nam sau đó lan truyền nhanh chóng bức ảnh này với mục đích "mua vui" cho bạn bè là chính. Tuy nhiên, cũng có không ít người dùng chê bai dịch vụ dịch thuật của Google "quá tệ hại".

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết kết quả dịch thuật các ngôn ngữ của dịch vụ Google dịch phần lớn do cộng đồng người dùng cùng hợp sức tạo nên.

Theo đó, Google có tính năng "mở" cho mọi người dùng có thể đóng góp vào việc dịch các từ, cụm từ, câu từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Kết quả dịch được nhiều người đồng ý nhất sẽ trở thành kết quả chung cho tính năng Google dịch.

Tuy nhiên trong trường hợp nêu trên, vì câu tiếng Anh nhập vào sai về ngữ pháp, và rất có thể hiếm hoi người nhập câu tiếng Anh sai nên kết quả dịch thuật sẽ không có người dùng đóng góp vào.

Lợi dụng điều đó, một người dùng có ý đồ không tốt hoặc chỉ đơn giản muốn "chọc phá" có thể tạo kết quả dịch thuật mới (như kết quả nêu trên). Hoặc cũng có thể có người dùng có ý đồ ngay từ đầu đã cố tình tạo ra một câu tiếng Anh sai (chưa từng xuất hiện trong Google dịch) và tự tạo câu trả lời kết quả dịch rồi "đề xuất" lên Google. Kết quả ra như bức ảnh nêu trên.

Đây không phải lần đầu tiên Google dịch xuất hiện những kết quả dịch thuật theo kiểu câu nhập một đường, lời dịch một nẻo như trên.

Tương tự Google dịch, tính năng thông tin trên bản đồ của dịch vụ Google bản đồ (Google Maps) cũng từng nhiều lần bị người dùng Việt Nam bổ sung (hoặc thay đổi) những địa điểm không cần thiết hoặc với tên không đúng, không phù hợp…

Kết quả những vụ việc nêu trên là cộng đồng người dùng Việt bị thiệt thòi vì tính chính xác của các dịch vụ Google dịch hay Google bản đồ có thể bị lạm dụng, ảnh hưởng đến việc tra cứu thông tin, dịch thuật của cả cộng đồng. Hơn nữa, uy tín chung của cộng đồng người dùng Việt Nam trên thế giới cũng sẽ bị đánh giá thấp do những vụ việc mang tính phá hoại như trên.

Hiện tại, theo ghi nhận của chúng tôi, bản dịch câu tiếng Anh nêu trên đã được gỡ bỏ, thay vào đó là một kết quả dịch đúng về nghĩa mặc dù câu tiếng Anh nhập vào vẫn sai ngữ pháp như cũ.

Tất nhiên, nói đi cũng phải nói lại, những dịch vụ của Google như dịch hay bản đồ sử dụng sức của chính người dùng để xây dựng nên độ hiệu quả của dịch vụ của họ, nhưng không vì thế mà Google dễ dãi bỏ qua trách nhiệm của mình trong khâu kiểm chứng các kết quả đề xuất từ người dùng.

