Giữ con dấu của trường, cán bộ văn thư làm "chuyện ác" với đồng nghiệp

Ngày 25-8, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang), cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Tuấn Thanh (SN 1988; ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do Thanh đã bỏ trốn nên cơ quan công an đã phát lệnh truy nã

Theo điều tra của công an, Thanh (nguyên là cán bộ văn thư) và anh Phan Hoàng H. (SN 1988; ngụ xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cùng công tác chung một trường trung cấp nghề ở Tiền Giang.

Phan Tuấn Thanh ( Ảnh do công an cung cấp)

Ngày 19-11-2018, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) có công văn gửi đến trường yêu cầu anh H. trả khoản nợ đã vay của ngân hàng với số tiền 85 triệu đồng. Do anh H. không làm hồ sơ vay tiền nên báo cáo với trường và viết đơn tố cáo đến công an TP Mỹ Tho.

Khi vào cuộc, công an xác định Thanh chính là người làm hồ sơ, giả danh anh H. để vay tiền. Thanh khai nhận, khoảng tháng 3-2018, do được phân công làm nhiệm vụ văn thư của trường nên được giữ con dấu. Vì thế, Thanh lén lấy giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe của anh H. để làm giả hồ sơ vay tiền ở ngân hàng mang tên Phan Hoàng H. thông qua Đ.T.Đ. (cán bộ ngân hàng) hướng dẫn thủ tục.Thanh nói với Đ. làm hồ sơ vay giúp cho anh H. Việc làm hồ sơ vay này anh H. không hề biết và Đ. cũng không nghi ngờ gì.

Thanh viết giấy xác nhận vay vốn và cắt chữ ký của ban giám hiệu, sau đó dán vào văn bản do Thanh soạn thảo rồi đem photo, đóng dấu đỏ của trường mang đi vay tiền.

Sau khi nhận tiền xong, Thanh không trả vốn và lãi theo hợp đồng vay, cũng không thông báo cho anh H. về hồ sơ vay trên nên đến tháng 11-2018, VP Bank có gửi thông báo về cho anh H.

Khi bị phát hiện, người nhà của Thanh đã trả tiền cho VP Bank nhằm khắc phục hậu quả. Riêng Thanh hiện đã bỏ trốn nên bị truy nã

Tác giả: M. SƠN

Nguồn tin: Báo Người Lao Động