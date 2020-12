Giới chơi cây cảnh choáng váng cây khế "kỳ quái" có 19 thân

Trong một triển lãm cây cảnh ở tỉnh Đắk Lắk nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước thân hình “đồ sộ” của cây khế 19 thân nhưng chỉ có 1 gốc nối tiếp nhau.

Độc hiếm cây khế 19 thân, khách trả hơn 300 triệu vẫn chưa bán. Ảnh: Dân Trí.

Theo tìm hiểu chủ nhân của cây khế “khủng” có "1 0 2" trên thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tân Sanh. Cây khế không phải thân ghép mà tất cả các thân đều được mọc lên từ gốc chính cây khế. Thân cây dài và thẳng, sinh trưởng tự nhiên, đồng đều. Ở Việt Nam rất khó để tìm được cây thứ hai có dáng thế độc đáo như vậy.

Cây khế có 19 thân cực kỳ hiếm gặp. Ảnh: Dân Trí.

Chia sẻ trên báo Bảo vệ Pháp luật, chủ cây cho biết, “Tôi mua cây khế này của một người bạn ở huyện Krông Năng cách đây hơn 1 năm, với giá trên 140 triệu đồng. Đây là cây khế tôi vô cùng ưng ý, từ gốc khế có thể đoán tuổi đời của cây phải trên 40 năm. Khi tôi mang trưng bày đã có một người ở tỉnh Đắk Nông trả giá 300 triệu đồng nhưng tôi vẫn chưa bán”.

Sau một thời gian chăm sóc tạo tác dáng thế, ông Sanh đã đầu tư thêm một vài tiểu cảnh, nhà sàn, hòn non bộ xung quanh cây khế để tạo thành một tác phẩm với tên gọi Quê Hương. Được biết, sau khi hoàn thiện việc tân trang cho cây khế cổ, chủ nhân sẽ rao bán với mức từ 450 – 500 triệu đồng.

Ngoài việc đang sở hữu cây khế có 19 thân dính liền nhau hiếm gặp, ông Nguyễn Tấn Sanh ở Đắk Lắk cũng đang sở hữu hàng trăm loại cây cảnh có giá trị thẩm mỹ lẫn kinh tế.

Trước đó cũng ở hội chợ cây cảnh, cây khế có hình một chú chó đang ngồi được chủ nhân của nó tạo thế dáng và được rao bán 400 triệu đồng.

Được biết, cây khế hình chó này được rao bán ở chợ hoa xuân trên huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Theo tin trên tờ Dân trí, chủ nhân cây khế cảnh có hình thù độc đáo là ông Nguyễn Văn Mến, quê Bến Tre.

Tác phẩm khế hình chó độc lạ này có tuổi thọ 20 năm tuổi. Khi chủ cây mua về đã phát hiện thân và rễ khế khá giống với thân và chân của con chó. Vì thế ông cho vào chậu và tạo hình phần đầu chó để thêm phần độc đáo cho cây.

Cây khế hình chó thu hút nhiều người chiêm ngưỡng tại hội chợ cây cảnh.

Cây khế được chia làm hai loại là khế chua và khế ngọt. Khế ngọt thường bé hơn giống khế chua, khi ra hoa có màu hồng, cành của nó rũ xuống, lá xanh nhạt. Khác với giống khế ngọt, khế chua thường có đọt màu nâu đỏ sẫm, lá màu xanh tối, hoa có màu đỏ sẫm, quả chín có màu vàng đậm. Thuộc giống cây đại thụ là chủ yếu, bên cạnh đó còn có các cây khế bonsai thường trồng trong chậu dùng làm cây cảnh trong nhà. Khế có rất nhiều công dụng đối với con người chúng ta. Chính vì thế là loài cây rất được ưa chuộng từ ngày xưa cho đến nay.

Khế là loại cây rất quen thuộc và được trồng phổ biến khắp nơi đối với người dân Việt chúng ta. Cây khế ngoài những tính năng phủ mát và ăn quả thì nhiều gia chủ hầu hết không biết thực chất cây khế còn mang ý nghĩa phong thủy rất quan trọng. Cây khế tán lớn, cành lá xanh tươi và quả chín vàng xum xuê. Chính là biểu tượng cho sự may mắn, phát tài, thịnh vượng cho gia chủ. Do vậy nếu chủ nhà muốn tăng cường tài lộc, vận may nên trồng một cây khế trước cửa nhà.

Hiện nay nhiều cây khế có dáng bonsai đẹp được giới chơi cây cảnh tìm mua.

