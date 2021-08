Giáng chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng

Chiều nay (9/8), Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cung cấp Thông tin báo chí về về việc xử lý vi phạm hành chính và xử lý kỷ luật cán bộ đối với ông Trần Vinh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu và HĐND thành phố Đà Nẵng, người đã đánh nhân viên xét nghiệm Covid-19 gây xôn xao dư luận. Theo đó, ông Trần Vinh bị cảnh cáo về mặt Đảng, giáng chức về mặt chính quyền.

Trước đó, ngày 06/8/2021, Công an quận Sơn Trà đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Vinh do đã thực hiện hành vi “xâm hại sức khỏe của người đang thi hành công vụ” theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Sở Thông tin Truyền thông đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-XPVPHC ngày 09/8/2021 về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Vinh do có hành vi vi phạm trong việc cung cấp thông tin báo chí theo Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản..

Phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà hiện là điểm nóng về dịch bệnh Covid-19 ở TP Đà Nẵng

Theo thẩm quyền được phân cấp, căn cứ Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất và mức độ vi phạm của ông Trần Vinh; Chi bộ Công tác Quốc hội thuộc Đảng ủy cơ quan Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố đã ban hành Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Vinh, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Công tác Quốc hội thuộc Đảng ủy cơ quan Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố bằng hình thức Cảnh cáo.

Về xử lý kỷ luật công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, Thường trực HĐND thành phố đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-HĐND ngày 09/8/2021 về thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Vinh, Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố bằng hình thức Giáng chức

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ tình tiết, nội dung sự việc để có kết luận cụ thể về trách nhiệm của ông Trần Vinh và những người liên quan. Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm túc, khách quan, toàn diện, đúng quy định. Trên cơ sở đó, các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xem xét, làm rõ hoàn cảnh, nguyên nhân và hành vi vi phạm liên quan đến trách nhiệm công dân, trách nhiệm đảng viên và trách nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của ông Trần Vinh; khi đánh giá hậu quả của hành vi đã xem xét việc ông Trần Vinh có thái độ nghiêm túc kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật, đồng thời có thư xin lỗi gửi đến cá nhân, tổ chức có liên quan và được chấp thuận.

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu chia nhỏ các khu dân cư tại phường Nại Hiên Đông để kiểm soát dịch, đồng thời thường xuyên lấy mẫu xét nghiệm để tầm soát

Trên cơ sở các quy định hiện hành, nhất là các quy định về trách nhiệm nêu gương của đảng viên và xử lý kỷ luật đảng viên, cán bộ, công chức; các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính và xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với các sai phạm của ông Trần Vinh.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan liên quan chấn chỉnh, rút kinh nghiệm một số vấn đề có liên quan vụ việc gây xôn xao dư luận này.

Như tin đã đưa, ngày 1/8, tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, ông Trần Vinh - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.Đà Nẵng xảy ra to tiếng, va chạm với nhân viên làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ngay sau đó, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố làm việc với cơ quan liên quan để nắm thông tin về vụ việc, đồng thời, yêu cầu ông Trần Vinh làm báo cáo tường trình cụ thể. Ông Trần Vinh sau đó đã làm bản tự kiểm điểm và nhận thấy hành vi sai phạm của mình.

Ngày 2/8, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà có báo cáo nêu: Vào lúc 09 giờ 30 ngày 1/8/2021, Kỹ thuật viên xét nghiệm P.T.L., nhân viên khoa Xét nghiệm thuộc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân trong khu phong tỏa đường Nguyễn Hiền, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà thì bị anh Trần Vinh, đối tượng được lấy mẫu ra tay đánh vào vùng mặt bên phải của Kỹ thuật viên này và sau đó bỏ chạy.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cho rằng, sự việc đáng lẽ đã được kết thúc sau khi ông Vinh xin lỗi chị P.T.L. Tuy nhiên, sau 19h chiều 1/8, nhiều báo chí đăng tải nội dung phỏng vấn ông Trần Vinh về vụ việc nêu trên. Nội dung ông Vinh trả lời các cơ quan báo chí lại không đúng sự thật với nội dung ông Trần Vinh đã thừa nhận trong buổi làm việc tại Công an phường Nại Hiên Đông. Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cho rằng: "Kỹ thuật viên P.T.L. và tất cả nhân viên Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đều cảm thấy rất bức xúc vì hành vi nêu trên. Qua sự việc nêu trên, tập thể viên chức, người lao động của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà không thể thông cảm với hành động tấn công nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch và việc trả lời phỏng vấn báo chí không đúng sự thật của ông Trần Vinh"./

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV