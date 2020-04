Gian nan hành trình vạch mặt kẻ thủ ác 'ngáo đá' sát hại nữ sinh lớp 9

Nguyễn Sỹ Thắng (SN 1994, trú tại thôn 3, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) đã bị cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân xấu số trong vụ án này là em P.T.M.M (SN 2005, trú tại thôn 5, xã Kiến Quốc). Kẻ thủ ác đã ra tay sát hại em M. vào tối 25/3. Sau khi gây án, hắn bỏ trốn.

Xác định đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, Ban Giám đốc Công an TP. Hải Phòng chỉ đạo Phòng PC02 xác lập chuyên án mang bí số 302.G cùng Công an huyện Kiến Thụy phối hợp với Cục C02 và các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng xác định và truy bắt đối tượng gây án.

Báo GĐXH đưa tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chân dung đối tượng dần lộ diện với đặc điểm: Nam thanh niên mặc áo phông ngắn tay, cổ tròn, quần bò dài, đi dép lê, chân bước tập tễnh và nam thanh niên đã chạy bộ theo đường mương hướng về trung tâm huyện sau khi thấy bố nạn nhân về nhà.

Từ các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, Ban Chuyên án rà soát, sàng lọc, xác định Nguyễn Sỹ Thắng là đối tượng liên quan đến cái chết của nữ sinh M. Trong khi, đối tượng này có dấu hiệu cờ bạc, nợ nần và có biểu hiện sử dụng ma túy đá. Trước đó, nhà Thắng có thuê lại đầm phía trước gia đình nạn nhân của ông Đỗ Công Sinh (SN 1962) để nuôi trồng thủy sản.

Kết quả tìm kiếm, Ban chuyên án phát hiện và thu giữ chiếc điện thoại di động của nữ sinh M. Tuy nhiên, gia đình cho biết Thắng hiện đi làm tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ngay lập tức, một tổ công tác nhận đi Quảng Ninh và bắt được Thắng khi đối tượng đang ở thị xã Quảng Yên.

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận, chiều tối 25/3 do cãi nhau với vợ nên đã đi xe máy đến khu vực cầu Nguyệt mua ma túy đá về chòi ở đầm cá của gia đình sử dụng. Đến khoảng 21h cùng ngày, hắn thấy cháu M. đi xe máy một mình về nhà.

Sau đó, Thắng đi qua cầu bê tông vào đường cạnh nhà nạn nhân, trèo qua tường có dây thép gai ở sau nhà vệ sinh vào trong vườn. Từ đây, đối tượng đi men qua gốc me vào cửa phụ mở vào nhà. Khi vào đến nhà, Thắng lấy 1 cây kéo bằng kim loại dài khoảng 30cm ở trên kệ rồi đi vào chỗ giường ngủ, lúc này nạn nhân đang nằm trên giường sử dụng điện thoại.

Ngay lập tức, đối tượng đi về phía giường nơi nữ sinh M. đang nằm, một tay khống chế nạn nhân, tay còn lại cầm kéo đâm liên tục nhiều nhát vào nhiều vị trí trên người cháu M. Khi đang sát hại nạn nhân, Thắng nghe thấy tiếng ôtô ông S.về nên vội vàng cầm kéo, lấy điện thoại của cháu M. rồi chạy ra ngoài theo lối đã vào.

Thắng còn khai nhận, trong lúc đâm em P.T.M.M. thì có chuông điện thoại từ điện thoại em P.T.M.M. Đối tượng khai: “Cái chuông điện thoại này cháu ghét lắm nên cháu quát nó không kêu nữa", báo Người đưa tin cho hay.

Trên đường bỏ chạy về gần chỗ ao nhà thuê để nuôi cá, Thắng đã vứt vào bụi chuối. Qua quá trình điều tra, dùng công nghệ cao định vị, cơ quan chức năng đã thu được điện thoại của em P.T.M.M. đúng vị trí của đối tượng Thắng chỉ.

Hung khí gây án là cái kéo, đối tượng chỉ chỗ ném xuống, cơ quan công an cũng tìm và thu giữ được. Thực hiện xong hành vi phạm tội, đối tượng Thắng chạy về nhà nói với bố là vừa giết người. Bố đối tượng Thắng bảo đi đầu thú, đối tượng nói đi ngủ để sáng mai ra Công an huyện đầu thú. Khi đang ngủ thấy sợ quá nên Thắng tỉnh dậy bỏ trốn sang Quảng Ninh.

Theo cơ quan chức năng, sáng ngày 28/3, đối tượng Thắng đã bị bắt giữ. Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng áp giải đối tượng về dựng lại hiện trường vụ án.

