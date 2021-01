Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ: Cục Thú y thụ động, không nắm rõ sự việc

* Sau loạt bài điều tra của Báo Lao Động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Bộ Công Thương, Bộ NNPTNT nghiên cứu, xử lý thông tin về buôn bán, vận chuyển trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn qua biên giới. * Cũng trong ngày 27.1, Chi cục trưởng Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An Đặng Văn Minh đã ký quyết định chấm dứt ủy quyền thực hiện kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật sản phẩm động vật ra ngoài tỉnh đối với ông Đậu Đăng Định. Thời gian có hiệu lực là từ ngày 27.1. Cùng ngày, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với ông Văn Đức Chung (trú phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An). Nguyên nhân xử phạt do ông Chung đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y. Cụ thể, đăng ký kiểm dịch không trung thực về nguồn gốc xuất xứ của động vật (2 lô hàng 281 con lợn), sản phẩm động vật, mục đích sử dụng, phương tiện vận chuyển, địa chỉ nơi đến được quy định tại điểm b, khoản 1, điều 13, Nghị định 90 năm 2017 của Chính phủ. * Ngày 27.1 trao đổi với Báo Lao Động, ông Phan Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, đã nắm các thông tin mà Báo Lao Động phản ánh. Hiện UBND tỉnh đã có công văn gửi Sở NNPTNT tỉnh chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 1.2.2021. “Quan điểm của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình là phải xử lý nghiêm các cá nhân liên quan nếu có sai phạm. Vì đây là vấn đề liên quan đến dân sinh, nguy cơ dẫn đến dịch bệnh và ảnh hưởng trực tiếp cuộc sống người dân, đặc biệt trong bối cảnh Tết Nguyên đán đang cận kề" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Mạnh Hùng khẳng định. NHÓM PHÓNG VIÊN